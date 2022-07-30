HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bursa'daki tuhaf apartman şaşkına çeviriyor! 'Karadeniz'de görmeye alışmıştık'

Bursa'daki tuhaf apartman şaşkına çeviriyor! 'Karadeniz'de görmeye alışmıştık'

30.07.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 3 katlı evin temelinden geçen tünel şeklindeki yol görenleri şaşkına çevirdi. Tuhaf yol Bursalılara Karadeniz'i hatırlatırken apartmanın altındaki tüneli gören vatandaşlar evin kapısının nerede olduğunu merak ediyor. Tuhaf manzara hakkında konuşan bir Bursalı, "Bu görüntüleri Karadeniz'de görmeye alışmıştık. Bursa'da da bulunması hayli ilginç" dedi.

Bursa Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın temelinden geçen tünel şeklindeki yol, görenleri şaşkına çeviriyor. Apartmanın altındaki tüneli gören vatandaşlar ise evin kapısının nerede olduğunu merak ediyor. Mahalle sakinleri tüneli araç ve yaya geçişi için sıkça kullanırken, altından tünel geçen apartmanı gören vatandaşlar ise evin nasıl yapıldığını merak ederek şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Screenshot_11

EVLERE GİRİŞ OTOPARKTAN

Tünelin bir tarafı otoparka çıkarken, diğer tarafı ise sokağa çıkıyor. Eve girişlerin yapıldığı kapı ise tünelin otoparka çıkan tarafından bulunuyor. Evin depreme dayanıklı olup olmadığı ise akıllarda soru işareti bırakıyor. Mahalleli ise apartmanın eski bir yapı olduğunu ve yıllardır buranın yaya ve araç geçişlerinde kullanıldığını belirtti.

Screenshot_13

Screenshot_14

Screenshot_16

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilinmeyenleri anlattı! 'Televizyonda o sözleri duyunca anladım'Bilinmeyenleri anlattı! 'Televizyonda o sözleri duyunca anladım'
Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri toplantıya damga vurdu! Alman Bakan'ın gözlerinin içine baka baka...Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri toplantıya damga vurdu! Alman Bakan'ın gözlerinin içine baka baka...
Son dakika | Marmaris'teki yangında yürekler ağza geldi! Alevler yerleşim yerine sıçradı: "Otelimiz yanıyor"Son dakika | Marmaris'teki yangında yürekler ağza geldi! Alevler yerleşim yerine sıçradı: "Otelimiz yanıyor"
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İkinci el otomobilde piyasa tepetaklak!

İkinci el otomobilde piyasa tepetaklak!

Durmuyor, yavaşlamıyor... Durum kötüye gidiyor: İşte tablo

Durmuyor, yavaşlamıyor... Durum kötüye gidiyor: İşte tablo

Her şey bir telefonla başladı: Sonsuza kadar süper zenginiz...

Her şey bir telefonla başladı: Sonsuza kadar süper zenginiz...

Yaralı kadından ilginç ifade! 'Üzerine düştüm'

Yaralı kadından ilginç ifade! 'Üzerine düştüm'

Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem güzelliğiyle dikkat çekti! 'Ablasının bire bir kopyası'

Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem güzelliğiyle dikkat çekti! 'Ablasının bire bir kopyası'

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

İlginizi Çekebilir

Gergin veya stres altındaysanız tuvalete koşun

Gergin veya stres altındaysanız tuvalete koşun

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.