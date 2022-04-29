Bursa'daki uçak kazası yasa boğmuştu! Ölen pilot uçakta evlenme teklif etmiş

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde düşen eğitim uçağında eğitmen pilot Furkan Otkum ile birlikte hayatını kaybeden inşaat mühendisi öğrenci pilot Murat Avşar'ın ölümü sevenlerini yasa boğmuş, hava yolu şirketi kazanın şeffaf bir şekilde araştırıldığını kaydetmişti.

Bununla birlikte söz konusu kazadan önce öğrenci pilot Furkan Otkum'un 3 ay önce kız arkadaşı Aslı Yüce'ye uçakta evlenme teklifi ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı. Otkum, en mutlu günlerinden birini uçakta yaşamıştı. Otkum 3 ay önce kız arkadaşı Aslı Yüce ile havalandı.

UÇAKTA EVLENME TEKLİF ETMİŞ

Oktum, Erzurum'da ingilizce öğretmenliği yapan 26 yaşındaki kız arkadaşı Aslı Yüce'ye gökyüzünde evlenme teklif etti. Otkum, aldığı yüzüğü de kız arkadaşına sundu. Aslı Yüce'nin "evet" demesi üzerine genç pilot en büyük mutluluğunu uçak içinde yaşadı. Oktum ve Yüce'nin Ramazan bayramı sonrası nişanlarının olacağı öğrenildi.

"DAMATLIĞINI GÖNDERMİŞTİ"

Anne Sevgi Otkum, cenazede, "Ben 5 sene çalıştım, okuttum yavrumu. Daha 26 yaşında. İhmali olanların Allah belasını versin. Oğlumu sigortasız çalıştığı için uyarmıştım. Bana, ‘Bir şey diyeni işten çıkarıyorlar’ demişti. Dava açacağım. Başka canlar yanmasın. Başka analar benim gibi parçalanmasın. Ben çok emek verdim. Yavrum damatlığını almıştı, damatlığını gönderdi, haftaya nişanı vardı" şeklinde konuşmuştu.

(DHA)

