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  4. Bursa'daki uçak kazasında kahreden detay! 'Geri dön' denildikten 5 dakika sonra düştü

Bursa'daki uçak kazasında kahreden detay! 'Geri dön' denildikten 5 dakika sonra düştü

03.12.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, doğal gaz çevrim santralinin olduğu araziye düşen tek motorlu uçakta hayatını kaybeden pilot Hakan Köksal ile Burcu Sağlam dün düzenlenen cenaze namazlarının ardından toprağa verildiler. Köksal'ın, 4 kişilik uçak lisansını almak üzere Sakarya'ya gittiği, Pamukova'dan Bursa'ya dönüşe geçtikten dakikalar sonra da kazanın gerçekleştiği öğrenilmişti. Bununla birlikte uçağın pilotu Hakan Köksal'ın, hava şartlarının kötü olması nedeniyle havalimanından "Geri dön" uyarısı aldığı ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ovaakça Santral Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Yunuseli Havalimanı'nda saat 13.15’te motor kontrolü yapılan TC-UHY Bristell B23 tipi tek motorlu uçak, saat 13.30'da pist başı yaparak Sakarya’nın Pamukova ilçesine gitmek üzere kalkış yaptı. Bursa’dan kalkış yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen uçak, Sakarya’nın Pamukova ilçesinden Bursa’ya dönmek üzere havalandıktan yaklaşık yarım saat sonra Türkiye’nin en büyük 3'üncü santrali olan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali’nin arazisindeki ormana düştü. TC-UHY kuyruk numaralı uçağın, uçuş kayıtlarına göre, saat 15.13'te Sakarya Pamukova'dan kalktığı, 1200 metre irtifada seyrederek 72 kilometre yol katettiği, 19 dakika havada kaldıktan sonra saat 15.32'te uçakla irtibatın kesildiği belirlendi.

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ORMANA DÜŞEN UÇAK ALEV ALDI

Uçak, düşmeyle alev alırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uçaktaki yangına müdahale ederken, Vali Yakup Canbolat da kazada pilot Hakan Köksal ile yanında yolcu olarak bulunan Burcu Sağlam'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da uçağın düşmesi sonucu 1 kişinin fırlayarak, 1 kişinin ise uçağın yanması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Uçağın boş alana düşmesinin olası facianın önüne geçtiğini belirten ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyleyen Aktaş, "Hava şartları mı, teknik detay mı olduğu; yapılacak çalışmalar sonucu aydınlatılacaktır" dedi.

ENKAZ KALDIRILDI

Pilot Hakan Köksal ile yanında bulunan Burcu Sağlam’ın cansız bedenleri, kaza yerindeki savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kaza kırım ve olay yeri inceleme ekiplerinin uçak enkazı ile uçağın düştüğü ormandaki incelemeleri, gece boyunca sürdü. Kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından uçak enkazı, saat 01.30’da olay yerinden kaldırıldı. Uçağın hava muhalefeti nedeniyle mi yoksa teknik arızdan dolayı mı düştüğü araştırılırken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi. Yapılan ilk belirlemelere göre ise uçağın yoğun sis nedeniyle görüş şartlarının 15-20 metreye kadar düşmesiyle birlikte yüksek gerilim hattına çarparak düştüğü değerlendiriliyor.

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4 KİŞİLİK UÇAK LİSANSINI ALMAYA GİTMİŞ

Hobi amaçlı, Asya Havacılık bünyesine kayıtlı, kendisine ait olan TC-UHY kuyruk numaralı özel uçağıyla uçuş yapan Hakan Köksal’ın, Sakarya’nın Pamukova ilçesine 4 kişilik uçak lisansını almak için gittiği öğrenildi. Yeni lisansını alan Köksal'ın, kazadan 22 saat önce sosyal medya hesabından, düşen uçağın içinden canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Güzellik uzmanı Burcu Sağlam’ın ise en büyük hayalinin pilotluk olduğu öğrenildi. Babası esnaf, annesi ev hanımı olan Sağlam’ın 1 ağabeyinin bulunduğu belirtildi.

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Hakan Köksal ile Burcu Sağlam’dan geri kazadan dakikalar önce düşen uçağın kokpitinden, sosyal medya hesabından paylaştıkları görüntüler ve fotoğraflar kaldı. Görüntülerde; uçak düşmeden önce Sağlam'ın, kendisini ve çevreyi çektiği anlar yer aldı. Hakan Köksal, dün Çalı Mahallesi Çalık Halil Camisi’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından, Burcu Sağlam da Vatan Mahallesi Hacı Bekir Camisi’nde öğle vakti cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

'GERİ DÖN' UYARISI YAPILMIŞ

Bununla birlikte Sabah gazetesinde yer alan habere göre, uçağın pilotu Hakan Köksal'ın, hava şartlarının kötü olması nedeniyle havalimanından "Geri dön" uyarısına rağmen "İnerim" dediği, uçağın bu konuşmadan 5 dakika sonra düştüğü belirtildi. Köksal ile kaza öncesi yaptığı görüşmeyi anlatan öğretmen pilot Vedat Sarıkaya "Pamukova'ya gidip geleceğini söyledi. Oradan kalktıktan sonra burayı arayarak hava şartlarını sordu.

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'Hava şartları iyi değil. Mümkünse geri dön' dedik. 'İnerim' dedi. Aradan 5 dakika geçtikten sonra ise kaza meydana geldi" dedi. Köksal'ın, Sakarya'nın Pamukova ilçesine 4 kişilik uçak lisansını almak için gittiği öğrenildi.

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