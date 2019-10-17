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Bursa’daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 02:54 | Son Güncelleme

Bursa ve Gemlik polisinin şafak vaktinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 kişiden 21’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 ayı kapsayan ortak çalışmaları neticesinde şafak vaktinde, bin polisin katılımıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, koçbaşıyla kırılan evlerde hem narkotik köpekleri hem de narkotik polisi detaylı aramalar yaptı.

Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Narkotik polisinin aynı operasyonun devamı olarak devam ettirdiği baskınlarda 3 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınan 28 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şahıslardan 21’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 7’si adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Gemlik uyuşturucu operasyonu

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