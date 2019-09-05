Bursa'dan gelen görüntüler Türkiye'yi sarsmıştı! Baba Serkan Dökmeci konuştu

Bursa’da yaşayan Serkan D., 2009 yılında eşi Y.Ç.’den ayrıldı. Boşanan çiftin 2007 yılında dünyaya gelen kızlarının velayeti anne Y.Ç.’ye verildi. Serkan Dökmeci’den ayrılan Y.Ç., bir çocuğu bulunan A.Ç. ile Uşak’ta evlendi. Serkan Dökmeci şu anda 12 yaşında olan kızı C.Z.D. ile görüştüğü sırada kızının cep telefonunu kontrol etti ancak gördükleri karşısında hayrete düştü.

GÖRÜNTÜLER SONRASI HAREKETE GEÇTİ



Serkan Dökmeci, eski eşinin hem kendisinden olan 12 yaşındaki kızına, hem de yeni eşi A.Ç.’den olan çocuğuna içki içirdiği görüntüleri görünce harekete geçti. Videoda, alkol kokusundan rahatsız olmayan, hatta elinden rakı bardağı alınınca ağlayan çocuğu gören Serkan Dökmeci, soluğu savcılıkta aldı. Kızının ve diğer çocukların o aileden uzaklaştırılması için yetkililerden yardım bekleyen Serkan Dökmeci konuştu.

'ALKOL İÇİRİLDİĞİNİ GÖRÜNECE ŞOKE OLDUM'



Yaşadığı olayla tesadüf eseri karşılaştığını söyleyen Serkan Dökmeci, "Zaman zaman kızım yanıma geldiğinde, zararlı programlar var mı diye videolara fotoğraflara bakıyordum. İlk olarak ufak çocuğun mama sandalyesinde babası tarafından alkol içirildiğini gördüm. Tabi bunu görünce şoke oldum. Bundan sonra kızım her geldiğinde telefonunu kontrol ettim. En son Bursa’ya geldiğinde kendi kızımında rakı kadehiyle fotoğraflarını gördüğüm için, annesine avukatım aracılığıyla çağrı mektubu gönderdim. Gelmeyeceklerini söylediler. Benim de yapacak bir şeyim kalmayınca savcılığa başvurdum" dedi.