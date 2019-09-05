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Bursa'dan gelen görüntüler Türkiye'yi sarsmıştı! Baba Serkan Dökmeci konuştu

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 05.09.2019 10:14 | Son Güncelleme

Türkiye’yi sarsan 2,5 yaşındaki çocukla 12 yaşındaki kıza içki içirilmesi görüntülerini ortaya çıkartan ve boşandığı eşinde bulunan kızını geri isteyen baba Serkan Dökmeci, "12 yaşındaki kızım boşandığım eşi ve onun ailesiyle yaşıyordu. Bu görüntüleri kızımın telefonunda tesadüfen buldum. Kızımın kesinlikle onlarla kalmasını istemiyorum. Devlet büyüklerimize de sesleniyorum, kızımın bana verilmesini istiyorum." diye konuştu.

Bursa’da yaşayan Serkan D., 2009 yılında eşi Y.Ç.’den ayrıldı. Boşanan çiftin 2007 yılında dünyaya gelen kızlarının velayeti anne Y.Ç.’ye verildi. Serkan Dökmeci’den ayrılan Y.Ç., bir çocuğu bulunan A.Ç. ile Uşak’ta evlendi. Serkan Dökmeci şu anda 12 yaşında olan kızı C.Z.D. ile görüştüğü sırada kızının cep telefonunu kontrol etti ancak gördükleri karşısında hayrete düştü.

GÖRÜNTÜLER SONRASI HAREKETE GEÇTİ

Serkan Dökmeci, eski eşinin hem kendisinden olan 12 yaşındaki kızına, hem de yeni eşi A.Ç.’den olan çocuğuna içki içirdiği görüntüleri görünce harekete geçti. Videoda, alkol kokusundan rahatsız olmayan, hatta elinden rakı bardağı alınınca ağlayan çocuğu gören Serkan Dökmeci, soluğu savcılıkta aldı. Kızının ve diğer çocukların o aileden uzaklaştırılması için yetkililerden yardım bekleyen Serkan Dökmeci konuştu.

'ALKOL İÇİRİLDİĞİNİ GÖRÜNECE ŞOKE OLDUM'

Yaşadığı olayla tesadüf eseri karşılaştığını söyleyen Serkan Dökmeci, "Zaman zaman kızım yanıma geldiğinde, zararlı programlar var mı diye videolara fotoğraflara bakıyordum. İlk olarak ufak çocuğun mama sandalyesinde babası tarafından alkol içirildiğini gördüm. Tabi bunu görünce şoke oldum. Bundan sonra kızım her geldiğinde telefonunu kontrol ettim. En son Bursa’ya geldiğinde kendi kızımında rakı kadehiyle fotoğraflarını gördüğüm için, annesine avukatım aracılığıyla çağrı mektubu gönderdim. Gelmeyeceklerini söylediler. Benim de yapacak bir şeyim kalmayınca savcılığa başvurdum" dedi.

"AKLIMIN UCUNA GELMİYORDU'

Çocuğunu yanına almak istediğini ifade eden Serkan Dökmeci, "Çocukları kandırıyorlar, programlar indiriyorlar kızımın telefonunu kontrol ediyordum. Özellikle ufak çocuğa rakı içirildiği görüntüleri görünce kızım her geldiğinde telefonunu kontrol ettim. Kızımın da rakı kadehiyle fotoğrafını göreceğim aklımın ucuna gelmiyordu. Sonuçta annesi orada, onlara emanet etmişiz. Ama ben artık kızımın onlarla yaşamasını istemiyorum. Zaten yıllarca kızımı göremedim, icra kararlarıyla gittim hep. 10 yıla yakın askıda kalan görüş günlerim vardı. Bir yıldır kızımla sık sık görüşüyoruz ve daha öncesinde de başka bir şey oldu mu bilmiyorum. Kızımın kesinlikle onlarla kalmasını istemiyorum. Devlet büyüklerimize de sesleniyorum, kızımın bana verilmesini istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA-DHA

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