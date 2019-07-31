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Bursa, Düzce’nin yanında

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 14:29 | Son Güncelleme

Düzce’de 18 Temmuz’da meydana gelen selin ardından afet bölgesine giden Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, heyelan temizliği ve yol açma çalışmalarına destek veriyor.Yaşanan sel felaketinin ardından yaralarını sarmaya çalışan Düzce’ye Bursa da destek oluyor.

Bursa, Düzce’nin yanında

Düzce’de 18 Temmuz’da meydana gelen selin ardından afet bölgesine giden Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, heyelan temizliği ve yol açma çalışmalarına destek veriyor.
Yaşanan sel felaketinin ardından yaralarını sarmaya çalışan Düzce’ye Bursa da destek oluyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait greyder, ekskavatör ve kamyonlarla bölgeye giden ekipler, 26 Temmuz Cuma gününden bu yana Düzce’de, heyelan temizliği ve yolların açılması çalışmalarına destek oluyor. Düzce Valiliği ile koordinasyon halinde çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaklaşık 2 ay daha afet bölgesinde kalması planlanıyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medyadan, “Düzce’de gerçekleşen aşırı yağış ve heyelan sebebiyle oluşan sel felaketinin yaralarını sarmak için Büyükşehir Belediye’mize bağlı ekipler, bölgeye intikal ederek heyelan çalışmalarında Düzce’mizin ve Düzce halkının yanındadır. Acılar paylaştıkça azalır, acınız acımızdır” açıklamasını yaptı.

Bursa, Düzce’nin yanında

Bursa, Düzce’nin yanında

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