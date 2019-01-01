Bursa Emniyet Müdürü Ak: Polislerin özlük haklarında düzenleme olursa kimse bizi tutamaz

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da yeni yıla görevi başındaki polislerle beraber girdi. Çekirge Polis Merkezi'nde Çavuşoğlu'nu karşılayan Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, "Bursa Türkiye'nin en güvenli şehri, Dünya'nın da 14'üncü güvenli şehri seçildi. Bu bütün arkadaşlarımı onurlandırdı. Tabi sizin desteklerinizle bunları sağladık. Biraz da arkadaşlarımızın özlük haklarına ilişkin düzenlemeler de arkadan gelirse o gazla biz daha iyiye gideriz." dedi.

Yeni yıla Bursa'da giren AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Çekirge Polis Merkezi'ne giderek, görevi başındaki polislerin yeni yılını kutladı. Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın Polis Merkezi önünde karşıladığı Çavuşoğlu'na, Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman eşlik etti.

'POLİSLERİN ÖZLÜK HAKLARINDA DÜZENLEME OLURSA BİZİ KİMSE TUTAMAZ'

Ziyarette ev sahibi olarak konuşma yapan Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, 2018 yılının emniyet teşkilatı için başarılı geçtiğini, huzurlu ve güvenli bir yıl geçirdiklerini belirtti. 2019 yılının 2018'den daha iyi geçirmek için gayret göstereceklerini belirten AK, "Yine bu hızla ve şevkle devam edeceğiz. Güzel bir yıl geçirdik. Bursa güvenlik güçleri olarak haklı bir gurur yaşıyor. Geçen hafta ulusal bir basında açıklandı. Bursa Türkiye'nin en güvenli şehri, Dünya'nın da 14'üncü güvenli şehir seçildi. Bu bütün arkadaşlarımı onurlandırdı. Tabi sizin desteklerinizle bunları sağladık. Şükürler olsun iyi gidiyoruz. İnşallah desteklerinizle önümüzdeki süreçte daha iyi olacağız. Şehrimizde terörle mücadele olsun, gerek narkotik suçlarla mücadele olsun ve asayiş olayları ile alakalı arkadaşlarımız önemli başarılara imza attılar. Sorunumuz trafik, inşallah onu da desteklerle belirli bir noktaya getireceğiz. Biraz da arkadaşlarımızın özlük haklarına ilişkin düzenlemeler de arkadan gelirse o gazla biz daha iyiye gideriz sayın Bakanım." dedi.