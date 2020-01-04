Bursa Emniyeti kaçak sigara tacirlerine göz açtırmıyor

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara tacirlerine göz açtırmıyor. Yapılan operasyonda 897 paket kaçak sigara, 108 paket nargile tütünü ve 31 adet ilaç ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi’ndeki iş yerlerine operasyon düzendi. Yapılan aramalarda, 5 iş yerinde 897 paket gümrük kaçağı sigara, 108 paket gümrük kaçağı nargile tütünü ve 31 paket gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi.

