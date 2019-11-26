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Bursa Emniyeti’nde atamalar belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 18:10 | Son Güncelleme

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne Tacettin Aslan’ın atanmasının ardından emniyet içerisinde de yeni görev alan isimler belli oldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne Tacettin Aslan’ın atanmasının ardından emniyet içerisinde de yeni görev alan isimler belli oldu. Görev dağılımında kritik görevlerde kadınları da ön planda tutan Aslan’ın Bursa’nın huzuru ve güvenliği için çalışmalarına yedi gün yirmi dört saat aralıksız devam ettiği öğrenildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü görevine gelen Tacettin Aslan kısa sürede başarılı işlere imza atarak aran çok sayıda şüpheliyi yakalayarak faali meçhul olayları da aydınlatmayı başardı. Yeni çalışmalarında ise yoluna devam edeceği kişileri belirleyen Aslan’ın görevlendirme de kadın polislere öncelik vererek görev dağılımını şu şekilde oluşturdu, Asayiş Şube Müdür Yardımcılığına Nevzat Uğurer, Terör ile Mücadele Şube Müdürlüğüne Erşat Kabasakal, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne Nadire İnanç Karaca, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne Dursun Usta, Bursa Trafik Bölge Denetleme Şube Müdürlüğüne Sefer Serdar Çakır, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne Cem Bal, Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne Mithat Öztaş, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ebru Koç, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne Abdullah Tomar, Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne Serdar Makineci, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ali Cengiz Karaca, Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğüne Okan Şen, Çocuk Şube Müdürlüğüne Celal Yavuzay, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlğüne Celal Yavuzay, Yabancılar Şube Müdürlüğüne Coşar Özler, Koruma Şube Müdürlüğüne Nihat Özdemir, Muhabere ve Elektronik Şube ve ve Bilgi Teknolojileri Müdürlüğüne Ümit Güner, Foto Film Şube Müdürlüğüne Ayşen Atik Çetiner, Polis Evi Müdürlüğüne Suat Dilber, Yenişehir Havalimanı Şube Müdürlüğüne İlhami Araali ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne Yaşar Kaplan atandı.

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