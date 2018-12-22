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Bursa, en sağlıklı şehirler sıralamasında 5'inci sırada

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 12:42 | Son Güncelleme

DÜNYA genelinde yaşam maliyeti, emlak fiyatları, suç, sağlık hizmeti, kirlilik ve trafik gibi kriterleri baz alarak yaşam kalitesi en yüksek kentleri belirleyen bağımsız bir veritabanı sitesi olan Numbeo'nun 'en sağlıklı şehirler' listesine Bursa 5'inci sıradan girdi.

Bursa, en sağlıklı şehirler sıralamasında 5'inci sırada

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-DÜNYA genelinde yaşam maliyeti, emlak fiyatları, suç, sağlık hizmeti, kirlilik ve trafik gibi kriterleri baz alarak yaşam kalitesi en yüksek kentleri belirleyen bağımsız bir veritabanı sitesi olan Numbeo'nun 'en sağlıklı şehirler' listesine Bursa 5'inci sıradan girdi. Suç oranları baz alınarak yapılan değerlendirmede ise Bursa 76.85'lik güven endeksi ile 28'inci sırada yer aldı.
Tarihi ve kültürel miraslarına son yıllarda yatırımlar yapılan Bursa, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınırken, dünyadaki tüm şehirleri inceleyen bir veritabanı internet sitesi olan Numbeo'da da en sağlıklı şehirler listesinde 5'inci sıraya girdi. 150 şehrin yer aldığı 'yaşam kalitesi en yüksek şehirler' listesine de 49'uncu sıradan giren Bursa'nın yanı sıra İzmir de aynı listede 95'inci, Ankara 121'inci, İstanbul da 138'inci olmuştu. Yaşam kalitesi en yüksek şehirler listesi için nüfusu 5 binden fazla olan kentler değerlendirmeye alınıyor ve sağlık, suç oranı, nüfus, trafik, pahalılık gibi kriterler kıyaslanıyor.
SAĞLIKTA İLK 5'TE
Numbeo'nun sürekli güncellenen verilerine dayanarak hazırlanan listede dünyanın en sağlıklı kenti Tayland'dan Chiang Mai seçilirken, İngiltere Glasgow ikinci, Güney Kore Seul ise üçüncü sırada yer aldı. En sağlıklı kentler listesine Türkiye'den dört şehir girerken, Bursa 82.94 puanla 5'inci sırada yer aldı. İzmir 72.31 puanla 56'ncı, Ankara 68.56 puanla 89'uncu ve İstanbul da 67.63 puanla 94'üncü sıradan listeye girdi.
TÜRKİYE'NİN EN GÜVENLİ İKİNCİ ŞEHRİ
Suç oranlarına göre belirlenen dünyanın en güvenilir şehirleri listesine de Türkiye'den 5 şehir girdi. Suç oranlarına göre 338 şehrin değerlendirildiği listeye göre dünya genelinde suç oranın en düşük olduğu kent Birleşik Arap Emirliklerinden Abu Dabi oldu. Katar Doha'nın ikinci sırada yer aldığı listede Türkiye'den Eskişehir 82.63'lük güven endeksi ile 10'uncu sırada yer aldı. Listede 76.85 güven endeksi ile 28'inci sırada yer alan Bursa, Türkiye'nin en güvenli ikinci kenti olurken, İzmir 53, Ankara 142 ve İstanbul da 217'nci sırada yer aldı.
'BURSA'NIN GELECEĞİ PARLAK'
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yabancı bir şirket tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre Bursa'nın sağlık, güvenlik ve yaşam kalitesi verilerinde öne çıkmasının kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Bursa'nın gelecek vizyonunu turizm olarak belirlediklerini hatırlatan Başkan Aktaş, "Turistler her zaman güvenlikli ve yaşam kalitesi yüksek kentleri tercih eder. Sahip olduğumuz tarihi ve kültürel miras, Uludağ, göller, şelaleler, sahil gibi doğal değerler zaten turizm için önemli bir avantaj. Bursa'nın uluslararası araştırmalarda yaşam kalitesi anlamında öne çıkması Bursamıza artı değer sağlıyor. Özellikle ulaşım master planı ve 1/100 bin ölçekli plan düzenlemelerinin ardından hayata geçireceğimiz yatırımlarla Bursa hem halkımızın yaşamaktan daha çok keyif alacağı bir kent olacak hem de yabancıların tatil için tercih edeceği önemli bir bölge haline gelecek" dedi.

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Bursa, en sağlıklı şehirler sıralamasında 5'inci sıradaBursa, en sağlıklı şehirler sıralamasında 5'inci sıradaBursa, en sağlıklı şehirler sıralamasında 5'inci sırada

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