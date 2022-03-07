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Bursa eski Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe hakkında "Korumasını vurdu" suçlaması

07.03.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa eski Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Altepe’nin silahını temizlerken eski koruması olan O.D.’yi kazara topuğundan vurduğu öne sürüldü. O.D. hastanede tedaviye alındı, Altepe ise suçlamaları kabul etmedi. Altepe hakkında ‘taksirle yaralamaya neden olmak’ suçundan işlem yapıldı.

Bursa eski Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe hakkında "Korumasını vurdu" suçlaması

Olay, cuma günü Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait iş yerinde yakın arkadaşları ve dostlarıyla toplantı yaptığı öğrenilen eski Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin, iddiaya göre temizliğini yaptığı tabanca ateş aldı. Silahtan çıkan mermi eski yakın koruması O.D.'nin topuğuna isabet etti. Hastaneye kaldırılan O.D.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

İFADESİ ALINDI

Olayın ardından Recep Altepe'nin ifadesi alındı. O.D.'nin silahını temizlerken kendisini vurduğunu öne süren Altepe hakkında 'taksirle yaralamaya neden olmak' suçundan işlem başlatıldı. O.D. şikayetçi olmazken, Altepe ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

RECEP ALTEPE KİMDİR?

Recep Altepe, Bursa'da 2009-2017 yılları arasında iki dönem büyükşehir belediye başkanı olarak görev yaptı. (DHA)

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Bursa
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