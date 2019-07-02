HABER

Bursa eski Valisi Harput yeniden yargılanacak

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 11:29 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş insanlarının da bulunduğu 60 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği karara, sanıkların avukatları itiraz etti.

Bursa eski Valisi Harput yeniden yargılanacak

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş insanlarının da bulunduğu 60 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği karara, sanıkların avukatları itiraz etti. Kararı inceleyen Bölge 2. Ceza Dairesi, dosyanın incelenmesine, davanın yeniden görülmesine hükmetti. 3 kişinin tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşması Eylül ayında yapılacak.
Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11'i tutuklu 60 kişinin 'Silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte finansal destek sağlamak' suçlamasıyla haklarında 10 yıldan 20 yıla kadar değişen hapis cezaları istemiyle yargılandığı dava, geçen yıl Aralık ayında karara bağlandı. Mahkeme heyeti; Ahmet Nuri E., Ali Fuat E., Ali Saffet D., Ali Kemal T., Ayhan K., Bünyamin I. Hamit T., Mecit Ö., Muzaffer K., Mehmet Z., Mustafa Celal E., Osman Ü., Ömer K., Recep G., Recep İ., Refik Ö., Sait U. ve Sami Ş.'nin örgüt yöneticiliği suçlamasından beraatlerine, üye olmak suçundan ise 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmalarına, sanıklar Ahmet Gören, Ahmet Keşkekoğlu, Davut Baykan ve Celal S.'nin ise örgüte üyelikten 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti. Bursa eski Valisi Şahabettin Harput, örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verilen Harput'un, Ankara dışına çıkamayacağına hükmedildi.
Mahkeme heyeti; diğer sanıklar Soner E., Emin A., Hilmi G. hakkında yöneticilikten toplanan deliller kapsamında, sanıkların eyleminin örgüte üye olma suçunu oluşturduğunu belirterek; Hilmi G.'nin 26 Mayıs 2016'da dilekçesi ve kolluk ifadesinde, Soner E. ve Emin A.'nın ise kolluk ifadelerinde etkin pişmanlık kapsamındaki savunmaları kapsamında, örgütün Bursa il yapılanması ve mütevelli heyetleri hakkında yararlı, tutarlı bilgi verdikleri gerekçesiyle, ayrı ayrı, ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.
Mahkeme heyeti; sanıklar Cengiz R., Selamettin Ö., Mahmut K., Turan B., Ferudun K., Eyüp K., Şakir U. ve Selahattin Ç. hakkında ise etkin pişmanlık kapsamında tutarlı ve yararlı bilgiler verdikleri gerekçesiyle; Mahmut K.'nin 1 yıl 6 ay 22 gün, Selamettin Ö. ve Eyüp K.'nin 2 yıl 1'er ay, Cengiz R., Selahattin Ç. ve Şakir U.'nın 3 yıl 1 ay 15'er gün, Eyüp K. ve Turan B'nin ise 4 yıl 2'şer ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, Mahmut K.'nin cezasının ertelenmesine hükmetti. Sanıklardan bazıları ise beraat etti.
DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK
Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar, bazı sanıkların avukatları aracılığıyla yaptığı itiraz üzerine Bursa Bölge Adliyesi 2’nci Ceza Dairesi’nce ele alındı. Ceza Dairesi, davanın yeniden görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına karar verdi.
2’nci Ceza Dairesi, yerel mahkemesin kararına aynen uyulmasına, sanıklar hakkında verilen adli kontrollerin aynen uygulanmasına, tutuklu bulunan Ahmet Gören, Ahmet Keşkekoğlu ve Davut Baykan’ın tutukluluk hallerinin 23 Temmuz ve 20 Ağustos tarihlerinde dosya üzerinden incelenmesine karar verdi. İlk duruşma Eylül ayında yapılacak.

FOTOĞRAFLI

Bursa eski Valisi Harput yeniden yargılanacak

Performans denilince akla ilk o geliyor!Performans denilince akla ilk o geliyor!
Ege’de mülteci akını devam ediyorEge’de mülteci akını devam ediyor
(Özel) Hırsızın zevkten dört köşe olduğu an kamerada(Özel) Hırsızın zevkten dört köşe olduğu an kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Sosyal medyadaki 'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

Havalandırma boşluğuna düşen lise öğrencisi feci şekilde can verdi

Havalandırma boşluğuna düşen genç feci şekilde can verdi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.