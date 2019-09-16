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Bursa eski Valisi ve 47 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 20:38 | Son Güncelleme

FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yeniden görülen davada, aralarında Bursa eski Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 48 sanığın İstinaf Mahkemesi'ndeki yargılanmaları başladı.

Bursa eski Valisi ve 47 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yeniden görülen davada, aralarında Bursa eski Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 48 sanığın İstinaf Mahkemesi'ndeki yargılanmaları başladı.
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nce konferans salonunda görülen davanın duruşmasında, tutuklu 3 sanık, bazıları kelepçeyle ev hapsinde bulunan tutuksuz 31 sanık ve haklarında beraat kararı verilen 10 sanık ile ceza verilmesine yer olmadığı kanaat edilen 3 sanık hazır bulundu. İlk derece mahkemesindeki karar duruşmasında hakkında tutuklama kararı verilen Celal Sevmezler ise katılmadı.
Kimlik tespitlerinin ardından taraf avukatlarının usule ilişkin taleplerini dinleyen heyet, Cumhurbaşkanlığı avukatlarının duruşmaya müşteki sıfatıyla katılmalarına onay verdi. Ardından sanıkların istinafa ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazları yönünden ve kendi lehlerine savunmalarını yapmaları istendi. 5 gün sürecek davanın ilk gününde dinlenen tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar, aldıkları cezalara itiraz etti, beraatlerini talep etti. Heyet, diğer sanıkların da dinlenmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi.
MAHKEMENİN KARARINA SAVCILIK VE TARAF AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ
Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 Aralık 2018'de yapılan karar duruşmasında, aralarında Bursa eski Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 60 sanıktan 37'sine 1,5 yıl ila 7,5 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. 7 sanığın ev hapislerinin devamına karar veren heyet, eski vali Harput'un da aralarında bulunduğu ev hapsinde tutulan diğer sanıklar hakkında yaşadıkları kentin dışına çıkmama şartıyla adli kontrol tedbiri uyguladı. Sanıklardan 10'unun beraat ettiği duruşmada ayrıca 3 sanığın yargılanmalarına yer olmadığına karar verilirken, diğerlerinin dosyası ayrıldı. Bu kararlara Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile taraf avukatları itiraz etti.

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