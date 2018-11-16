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"Bursa Fashion Week 2019 Moda Tasarım Yarışması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 17:46 | Son Güncelleme

Moda tasarımcısı ve yarışmanın jüri başkanı Muzaffer Çaha: - "Amaç güncel, interaktif, dinamik, yenilikçi, yaratıcı, toplumsal sorunlara duyarlı, iletişime açık ve hayal etmeye teşvik eden tasarım sanatçısını tekstil dünyamıza kazandırmaktır"

Bursa'da, bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek "Bursa Fashion Week 2019 Moda Tasarım Yarışması" için 11 Ocak 2019'a kadar başvuru yapılabilecek.

Yarışmanın jüri üyeleri, kentteki bir alışveriş merkezinde basına tanıtıldı.

Moda tasarımcısı ve yarışmanın jüri başkanı Muzaffer Çaha, burada yaptığı konuşmada, günümüzde birçok türün egemen kavramının tasarım olduğunu söyledi.

Çaha, bugünü değerlendirme, yorumlama ve geleceğin gündemini oluşturmanın önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sanat, özgür düşünmeyi ve farklı bakış açılarını da açık yüreklilikle kabul etmeyi ortaya koyar. Bu nedenle toplumların özgür düşünmesi için bu platformda tasarım sanatçılarının desteklenmesi ve kendilerini ifade etmelerine imkan sağlanması gereklidir. Amaç güncel, interaktif, dinamik, yenilikçi, yaratıcı, toplumsal sorunlara duyarlı, iletişime açık ve hayal etmeye teşvik eden tasarım sanatçısını tekstil dünyamıza kazandırmaktır."

Modacı Yaşariye Doğan ise "Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Moda Tasarım Yarışması ile ülkemize vasıflı model ve tasarımcı kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda Bursa Fashion Week'in uluslararası platformda yeni yetenekleri keşfederek moda dünyasına kazandıracağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Facebook'ta "Bursa Fashion Week" hesabına 11 Ocak 2019'a kadar başvuru yapacak adaylar arasından 16 Ocak 2019'da jürinin yapacağı ilk değerlendirmede 15 finalist belirlenecek.

8 Nisan 2019'da gerçekleştirilecek finalde ise dereceye giren tasarımcıların birincisine 7 bin lira, ikincisine 5 bin lira, üçüncüsüne 3 bin lira ödül, dördüncüye ise mansiyon verilecek.

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