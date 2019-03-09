Bursa Gazeteciler Cemiyetinden AA muhabirlerine ödül

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından her yıl düzenlenen "Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması"nda, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğünde görevli 4 muhabir ödüle layık görüldü.

Bursa Gazeteciler Cemiyetinin Basın Kültür Sarayı'ndaki merkezinde yapılan toplantıda, geçen yıl vefat eden cemiyet üyeleri Oktay Kayalar ve Mehmet Ali İncioğlu anısına organize edilen yarışmaya aday olan 163 eseri değerlendiren 7 kişilik jüri, 15 başarı ve 14 mansiyon ödülü için tercihlerini yaptı.

AA Bursa Bölge Müdürlüğü muhabirlerinden Sergen Sezgin, "Gemiyi karadan yürüttüler" ile fotoğraf dalında başarı ödülüne, Büşra Nur Özcan, "Pet atıktan günde 5 ton iplik üretiyorlar" ile ekonomi haberi dalında, Elif Özlem Çelikler "Kimsesiz çocuklar için eski oyuncaklara hayat veriyorlar" ile haber dalında, Uğur Ulu ise "Şehrin çocukları" ile fotoğraf dalında mansiyon ödüllerine değer bulundu.

Gelecek ay yapılacak törende sahiplerine teslim edilecek ödülleri kazanan diğer basın mensupları ise şöyle:

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Başarı: Turgay Akbulut (Yeni Dönem gazetesi)