Bursa Gazeteciler Cemiyetinden AA muhabirlerine ödül

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından her yıl düzenlenen "Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması"nda, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğünde görevli 4 muhabir, ödüle layık görüldü.

Bursa Gazeteciler Cemiyetinin Basın Kültür Sarayı BGC Nilüfer Sahnesi'ndeki ödül töreninde, geçen yıl vefat eden cemiyet üyeleri Oktay Kayalar ve Mehmet Ali İncioğlu anısına organize edilen yarışmada dereceye girenler ödüllerini aldı.

Gecede, aday olan 163 eseri değerlendiren 7 kişilik jürinin seçtiği haberlerden, 15 başarı ve 14 mansiyon ödülü, sahiplerine verildi.

AA Bursa Bölge Müdürlüğü muhabirlerinden Sergen Sezgin, "Gemiyi karadan yürüttüler" ile fotoğraf dalında başarı ödülüne, Büşra Nur Özcan, "Pet atıktan günde 5 ton iplik üretiyorlar" ile ekonomi haberi dalında, Elif Özlem Çelikler "Kimsesiz çocuklar için eski oyuncaklara hayat veriyorlar" ile haber dalında, Uğur Ulu ise "Şehrin çocukları" ile fotoğraf dalında mansiyon ödüllerine değer bulundu.

Ödülleri kazanan diğer basın mensupları ise şöyle: