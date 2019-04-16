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Bursa Gazeteciler Cemiyetinden AA muhabirlerine ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 21:48 | Son Güncelleme

Geçen yıl vefat eden cemiyet üyeleri Oktay Kayalar ve Mehmet Ali İncioğlu anısına düzenlenen yarışmada, AA Bursa Bölge Müdürlüğünde görevli 4 muhabir "başarı" ve "mansiyon" ödülleri aldı

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından her yıl düzenlenen "Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması"nda, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğünde görevli 4 muhabir, ödüle layık görüldü.

Bursa Gazeteciler Cemiyetinin Basın Kültür Sarayı BGC Nilüfer Sahnesi'ndeki ödül töreninde, geçen yıl vefat eden cemiyet üyeleri Oktay Kayalar ve Mehmet Ali İncioğlu anısına organize edilen yarışmada dereceye girenler ödüllerini aldı.

Gecede, aday olan 163 eseri değerlendiren 7 kişilik jürinin seçtiği haberlerden, 15 başarı ve 14 mansiyon ödülü, sahiplerine verildi.

AA Bursa Bölge Müdürlüğü muhabirlerinden Sergen Sezgin, "Gemiyi karadan yürüttüler" ile fotoğraf dalında başarı ödülüne, Büşra Nur Özcan, "Pet atıktan günde 5 ton iplik üretiyorlar" ile ekonomi haberi dalında, Elif Özlem Çelikler "Kimsesiz çocuklar için eski oyuncaklara hayat veriyorlar" ile haber dalında, Uğur Ulu ise "Şehrin çocukları" ile fotoğraf dalında mansiyon ödüllerine değer bulundu.

Ödülleri kazanan diğer basın mensupları ise şöyle:

- Haber

Başarı: Turgay Akbulut (Yeni Dönem gazetesi)

Başarı: Sevinç Çelebi (A Gazete)

- Ekonomi Haberi

Başarı: Elif Didem Danacıoğlu (Ekohaber gazetesi)

- Spor Haberi

Başarı: Erkan Sağlık (Olay gazetesi)

Mansiyon: Recai Uysal (Olay gazetesi)

- Fotoğraf

Mansiyon: Ali Erdem (İHA)

- Spor Fotoğrafı

Başarı: Nilay İlcebay (Şehir Postası)

- Röportaj / Araştırma-İnceleme

Başarı: Sibel Bağcı Uzun (Hürriyet Bursa)

Mansiyon: Yasemin Özkerem (Kent gazetesi)

- Köşe Yazısı

Başarı: Lale Akasoy (Yeni Dönem gazetesi)

Mansiyon: Ali Genç (Bursa Hakimiyet gazetesi)

Mansiyon: Fatma Aslan Kundakçı (A Gazete)

- Spor Köşe Yazısı

Başarı: Ali Şahin (Yeni Dönem gazetesi)

Mansiyon: Tolgay Ataokay (Bursa.com)

- Gazete Mizanpaj

Başarı: Zülal Sezgin (Bursa Hakimiyet gazetesi)

Mansiyon: Belgin Ferah (Bursa Hayat gazetesi)

- Spor Mizanpaj

Başarı: Cem Kayır (Olay gazetesi)

Mansiyon: Ali Şahin (Yeni Dönem gazetesi)

- Magazin Mizanpaj

Başarı: Nilgün Liman (Bursa Hakimiyet gazetesi - Yaşayan Bursa eki)

Mansiyon: Gökhan Şenyavaş (Olay gazetesi - Çekirge eki)

- Televizyon Haber

Başarı: Abdullah Çibir (İHA)

Mansiyon: Enver Fatih Tıkır (DHA)

- Televizyon Programı

Başarı: Sevda Kurul (AS TV)

Başarı: Onur Ulutaş (Line TV)

Mansiyon: Ersel Peker (Line TV)

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