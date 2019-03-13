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Bursa- Gaziantep direkt uçuşları başladı, yolculara baklava ikram edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 17:59 | Son Güncelleme

ANADOLUJET tarafından Bursa- Gaziantep direkt uçuşlarına başlandı.

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - ANADOLUJET tarafından Bursa- Gaziantep direkt uçuşlarına başlandı. İlk sefer bugün Gaziantep'ten Bursa'ya gerçekleştirildi. Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan Muş, Trabzon, Diyarbakır, Ankara ve Erzurum'a direkt uçuş yapan AnadoluJet, bugünden itibaren Gaziantep'i de Bursa'dan direkt uçtuğu şehirler arasına ekledi. Gaziantep Havalimanı'ndan saat 13.40'ta havalanan AnadoluJet uçağı, 130 yolcusuyla 15.05'te Yenişehir Havalimanı'na indi. Uçak, iniş esnasında itfaiye ekiplerince oluşturulan su takının altından geçti. Davul zurna ile karşılanan yolculara baklava ikram edildi. Karşılama törenine, AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Vildan Yılmaz Gürel, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, AnadoluJet Pazarlama ve Satış Müdürü Murat Yağmur, Bursa Gaziantepliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Şengüloğlu ile vatandaşlar katıldı. 'HAYALDİ, GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ' TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, AnadoluJet'in karşılıklı uçuşlarıyla Bursa ile Gaziantep arasındaki mesafenin kısaldığını söyledi. Uçuşlar sayesinde iki şehrin birleşmesinin sağlanacağını vurgulayan Erdem, "Bizim için bir hayaldi, gerçeğe dönüştü. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu süreç uzun yıllara dayanıyor, bugün gerçekleşti. İnşallah hepimize hayırlı uğurlu olur. Hem Bursalı hem de Gaziantepli hemşehrilerimizin bu uçuşlara sahip çıkmalarını bekliyoruz" dedi. Dernek Başkanı Bilal Şengüloğlu ise seferlerin başlamasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Bursa- Gaziantep direkt uçuşlarının bilet fiyatının 71 liradan başladığı belirtildi.

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