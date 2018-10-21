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Bursa Gemlik'te korkunç kaza! Büşra öğretmeni o halde görenler şoke oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 15:44 | Son Güncelleme

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, biyoloji öğretmeni 24 yaşındaki Büşra Tümer'in kontrolünden çıkan araç, istinat duvarı ile apartman arasındaki boşluğa düştü. Otomobil hurdaya dönerken, yaralanan Tümer hastanede tedavi altına alındı.

Bursa Gemlik'te korkunç kaza! Büşra öğretmeni o halde görenler şoke oldu

Kaza, öğle saatlerinde, Manastır mevkisi eski devlet hastanesi yolunda meydana geldi. Biyoloji öğretmeni Büşra Tümer yönetimindeki 16 LFM 23 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, 15 metre yükseklikteki istinat duvarı ile apartman arasındaki boşluğa düştü. Ters düşen araç, hurdaya dönerken, Tümer yaralandı.

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DHA'nın haberine göre, kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekilerin araçtan çıkardığı Tümer, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Bölgede oturanlar, belediyeden, yol kenarında yapımına başlanan korkulukların tamamlanmasını istedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Gemlik trafik kazası

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