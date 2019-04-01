Bursa Gemlik'te CHP'li Sertaslan kazandı

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Mehmet Uğur Sertaslan, yeni belediye başkanı oldu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu alan CHP'nin adayı Mehmet Uğur Sertaslan, ilçenin yeni belediye başkanı oldu.

UĞUR SERTASLAN KİMDİR ?

1971 yılında Bursa'nın Gemlik ilçesinde doğan Mehmet Uğur Sertaslan, ilk orta ve lise eğitimini Gemlik'te tamamladı. Anadolu Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunu olan Sertaslan evli ve 3 çocuk babasıdır. Sertaslan, ilçedeki bir nakliye şirketinin yönetim kurulunun başındadır.

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