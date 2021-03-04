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Bursa genelinde denetimler sıklaştırıldı

04.03.2021 15:09 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği Kovid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi kapsamında İnegöl’de denetimlere başlandı.

İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği Kovid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi kapsamında İnegöl’de denetimlere başlandı. Polis cadde ve sokaklarda sık sık ekip arabalarıyla anons yaparak vatandaşları uyarıyor. Denetimlerde yine bazı vatandaşların hem maske takmadığı, hem de yasak olan yerlerde sigara içmeleri dikkati çekti.
Yüz binde 49, 78’lik oranla sarı renkle orta riskli iller arasına girmeyi başaran Bursa’da protokol sahaya indi. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan başkanlığında toplanan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ve İlçe Jandarma Komutanı Ferruh Mağden, ilçe merkezindeki esnafları ziyaret ederek denetimlerde bulundu.
Denetimler sırasında bazı vatandaşların yine maske ve sigara içmesi yasak olan yerlerde sigara içtikleri kameraya takıldı. Bunları fark eden polis ve zabıta ekipleri vatandaşları uyardı. İnegöl’de emniyet ekipleri cadde ve sokaklarda sık sık ekip arabalarıyla anons yaparak vatandaşları kurallara riayet etmeleri hususunda uyarıyor.
Yapılan denetimlerle ilgili açıklama yapan Kaymakam Eren Arslan, "Kontrollü normalleşme süreci diye tabir edilen bir dönemdeyiz. Bu dönemde illerin salgındaki risk durumları sınıflandırıldı. Bu sınıflandırmaya göre de ilimiz orta riskli grubunda yer aldı. Hedefimiz düşük riskli grupta yer alabilmek. Çünkü artık uzun bir süredir birçok işyerimiz gerek kapalı. Belli kapasitede çalışmak zorundaydı. Bundan sonraki süreçte alınan tedbirlere uymayanlara yaptırım uygulamak üzere denetim ekiplerimizle sahada olacağız. Şimdi esnafımızı ziyaret ediyoruz. Esnafımızın mutluluğu, bu sürecin yeniden açılmaya dönük olmasının getirdiği sevinci gördük. Bunun devam etmesi, daha da iyi olması bizim elimizde. Biz gayretli olacağız, birbirimizi uyaracağız, rehberlik edeceğiz ve inşallah Bursa ilini ve ilçemizi düşük risk grubuna taşıyacağız. Nihayetinde de gerek aşı çalışmaları, gerek diğer bulunacak tıbbî yöntemlerle bu salgın bitecek. İnşallah bu salgın hem ülkemizden hem dünya üzerinden kalkar ve eski normal hayatımıza döneriz. Buna dönmek bizim elimizde. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz dedi.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, "Şehrimizin dört bir yanında kontrollü normalleşme ile beraber denetim sürecini dinamik bir yapıya taşıyacağız. Bunun da ilk çalışmasını bugün başlatmış olduk. Tabii ki burada çaba ve gayret artık birbirimize bağlı. Yani sadece denetim yapan insanlarla bunun gerçekleşmesi mümkün değil. Bizler artık bunu biliyoruz. Karşımızdaki sonucun ne olduğunu, sonuçlarının nasıl gerçekleştiğini biliyoruz. Çok ağır ekonomik sonuçlar ortaya çıkabiliyor. İşletmelerimizi kapatmak durumunda kalabiliyoruz. Bunların yaşanmaması adına, bunun bir kul hakkı olduğunu düşünürsek, kesinlikle herkese düşen görev ve sorumluluk düşüyor" şeklinde konuştu.

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