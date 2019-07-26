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“Bursa Günlüğü” ile tarihe yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kültür yayını ‘Bursa Günlüğü’ 6’ncı sayısı ile okurlarla buluştu.Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hazırlanan Bursa Günlüğü, bütün sayılarında olduğu gibi bu sayısında da birbirinden farklı konularıyla okurlarını adeta bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.

“Bursa Günlüğü” ile tarihe yolculuk

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kültür yayını ‘Bursa Günlüğü’ 6’ncı sayısı ile okurlarla buluştu.
Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hazırlanan Bursa Günlüğü, bütün sayılarında olduğu gibi bu sayısında da birbirinden farklı konularıyla okurlarını adeta bir tarih yolculuğuna çıkarıyor. Bu sayıda Hisar semtinin tarihî yapısı, Bursa’nın mahalle kapıları, Süleyman Çelebi Türbesi’nin yeniden inşası, Bursa’nın manevî ulularından Geyikli Baba, Bursa’nın önemli ve tarihî mekânları, Bursa ile ilgili kitapların tanıtımı gibi tam 17 yazı, şiir ve röportaj yer alıyor.
Prof. Dr. Mustafa Kara’dan Dr. Necmettin Turinay’a, Prof. Dr. Osman Çetin’den Mustafa Özçelik’e varıncaya kadar birbirinden kıymetli isimlerin yazılarıyla Bursa Günlüğü 6’nıcı sayısıyla da okurlarına dopdolu bir içerik sunuyor.

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