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Bursa Harmancık'ta AK Parti'li Ataş kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 01:11 | Son Güncelleme

BURSA'nın Harmancık ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Yılmaz Ataş, ilçenin yeni belediye başkanı oldu.

Bursa Harmancık'ta AK Parti'li Ataş kazandı

Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Harmancık ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Yılmaz Ataş, ilçenin yeni belediye başkanı oldu.
Bursa'nın Harmancık ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'li Yılmaz Ataş yeni belediye başkanı oldu.
KİMDİR?
1972 yılında Harmancık İlçesi Balatdanişment Mahallesinde doğan Yılmaz Ataş, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunu. 1998 yılından buyana ilçe merkezi ve mahallelerinde veteriner hekim olarak hizmet veren Ataş, 2001 yılında AK parti üyeliği ile başlayan siyasi hayatına 2004-2009 yıllarında iki il genel meclis üyeliğinde bulundu. 2018 yılında AK Parti Harmancık İlçe Başkanı olarak seçilen Ataş evli ve iki çocuk babası.

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