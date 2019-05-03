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Bursa Hayvanat Bahçesi'nde yavru heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 11:24 | Son Güncelleme

Bahar mevsiminin gelmesiyle doğan yavru halka kuyruklu lemurlar ve karıncayiyen ziyaretçilerden ilgi görüyor

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde, halka kuyruklu lemur ve dev karıncayiyenin yavrulamasıyla nüfus arttı.

Özellikle ilkbahar, yaz aylarında büyük ilgi gören ve yaklaşık 130 türden bin 500 civarında canlının bulunduğu hayvanat bahçesinde lemur ve dev karıncayiyen doğum yaptı.

Hayvanat bahçesinin yeni üyeleri olan sevimli yavrular, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

- Lemur ailesine 8 yeni üye

Sevimli halka kuyruklu lemurlar, bahar mevsimine 8 yeni üyeyle girdi. Yavrular tüm sürü tarafından özenle taşınıyor, beslenmeleri de dahil yetişkin bireylerin sırtına ve karnına tutunarak büyütülüyor.

Özellikle bakıcıları Halil İbrahim Bayram ile çok iyi iletişim kuran lemurlar, beslenme saatlerinde bakıcılarının omzundan inmiyor.

Yaklaşık 4 aylık gebelik sonunda dünyaya gözlerini açan yavrular, sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor.

- Dev karıncayiyen yavrusu bir yıl anne sırtında

Almanya Dortmund Hayvanat Bahçesi'nden 2016 yılında getirilen bir çift dev karıncayiyenin de yavrusu oldu.

Hayvanat bahçesinin yaklaşık bir haftalık dev karıncayiyen yavrusu, annesinin sırtından ayrılmıyor. Annesinin uzun tüylerinin arasına saklanan yavru, anne sütüyle besleniyor ve yaklaşık bir yıl belli bir erişkinliğe ulaşana kadar yaşamını bu şekilde sürdürmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa hayvanat bahçesi Lemur

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