HABER

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde yavru iguana heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 09:27 | Son Güncelleme

BURSA Hayvanat Bahçesi'nde bir çift iguana, 29 yavru dünyaya getirdi.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde yavru iguana heyecanı

Semih ŞAHİN- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA Hayvanat Bahçesi'nde bir çift iguana, 29 yavru dünyaya getirdi.
206 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde bir çift iguana, 2019 yılının ilk yavrularını dünyaya getirdi. 90 günlük yumurtlama döneminin ardından 29 yavru dünyaya geldi. Yavru iguanalara yetkililer tarafından özenle bakılıyor. Mavi ve yeşil renkte olan yavrular taze yaprak, çiçek ve meyve ile besleniyor.

FOTOĞRAFLI

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde yavru iguana heyecanıBursa Hayvanat Bahçesi'nde yavru iguana heyecanıBursa Hayvanat Bahçesi'nde yavru iguana heyecanıBursa Hayvanat Bahçesi'nde yavru iguana heyecanı

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
Adanalı kebapçı, oğlunun düğününde 60 metrelik kebap yaptıAdanalı kebapçı, oğlunun düğününde 60 metrelik kebap yaptı
Umutlar yarıda kaldı, Sedat hayata tutunmak için donör arıyorUmutlar yarıda kaldı, Sedat hayata tutunmak için donör arıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kurşun yağdırıp ağır yaraladığı eşine bunu yapmaya kalktı!

Kurşun yağdırıp ağır yaraladığı eşine bunu yapmaya kalktı!

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Amine Gülşe ve Mesut Özil'in düğününden ilk görüntüler

Amine Gülşe ve Mesut Özil'in düğününden ilk görüntüler

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölüm asansör girişinde yakaladı

Ölüm asansör girişinde yakaladı

Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan son dakika açıklaması: Öldürüldüler

Beşiktaş’ta bir sürücü makas atmaya çalışırken arkadan çarptı: 2 ölü 8 yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Düzce'deki düğünde çıkan kavgada 1 kişiyi tabancayla, 2 kişiyi de bıçakla yaraladı

Düğünde dehşet saçtı! Hem tabanca hem bıçak

İstanbul'da üst geçitten düşen kişi, otomobilin altında metrelerce sürüklenerek öldü

Önce üst geçitten düştü, sonrası daha da korkunç! Feci olay

Lunaparkta tırtıl koptu: 4 yaralı

Lunaparkta felaket! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.