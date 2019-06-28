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Bursa Hayvanat Bahçesi'nde zebra sayısı 18'e çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 13:02 | Son Güncelleme

BURSA Hayvanat Bahçesi'nde zebra sayısı, 3 yılda 18’e ulaştı.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde zebra sayısı 18'e çıktı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA Hayvanat Bahçesi'nde zebra sayısı, 3 yılda 18’e ulaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Hayvanat Bahçesi’nin Türkiye’deki en büyük zebra popülasyonuna sahip olduğunu belirtti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Hayvanat Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Parka gelişinde ilk olarak karıncayiyen barınağına giden Başkan Aktaş, uzun gırtlak yapısına sahip olan hayvan hakkında bilgi aldı. Daha sonra anavatanı Güney Amerika olan ve en büyük fare türü olarak bilinen kapibara ile Güney Amerika ile Güneydoğu Asya’nın ormanlık bölgelerinde yaşayan tapir barınaklarına giden Başkan Aktaş, tapir’i elleriyle besledi. Başkan Aktaş, alageyiklerin bulunduğu barınakta ise yeni doğan bir hayvana ‘Alaca’ ismini koydu. Başkan Aktaş’ın Zoopark’ta son durağı ise zebralar ile zürafaların birlikte yaşadığı bölüm oldu. Burada zürafaları elleriyle besleyen Başkan Aktaş, zebraların artan nüfusu ile hayvanat bahçesinin geleceğine ilişkin açıklamalar yaptı.
BİRÇOK HAYVAN TÜRÜ YAVRULADI
Başkan Aktaş, Bursa Hayvanat Bahçesi’ne Hollanda’dan getirilen 2016 yılından bu yana planlı şekilde doğum yapan zebraların sayısının 6 Haziran’da dünyaya gelen yavrular ile birlikte 18’e ulaştığını söyledi. Başkan Aktaş, “Bursa Zoopark. Türkiye’deki en büyük zebra popülasyonuna sahip hayvanat bahçesi durumundadır” dedi. Aktaş, Türkiye’de sadece Bursa Hayvanat Bahçesi’nde bulunan dev karıncayiyenler ile zebra, alageyik, hamadras babunu, halka kuyruklu lemur, yeşil iquana ve beyaz kuğu gibi hayvan türleri sayılarında da gerçekleşen doğumlarla birlikte artış yaşandığını ifade etti.
BONGO BARINAĞI KURULACAK
Bursa Hayvanat Bahçesi için fil ve timsah barınakları planladıklarına da değinen Başkan Aktaş, "6 bin 500 metrekaresi kapalı, 13 bin 500 metrekaresi açık olmak üzere toplam 20 bin metrekarelik fil ve timsah barınağı planladık. Kapalı barınak uygulama projesi, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği tarafından onaylandı. Mevcut barınak içinde timsahlar için özel havuz düşünüldü. Ayrıca, 120 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 2 bin 160 metrekarelik alanda bongo barınağı kurulmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde zebra sayısı 18'e çıktıBursa Hayvanat Bahçesi'nde zebra sayısı 18'e çıktıBursa Hayvanat Bahçesi'nde zebra sayısı 18'e çıktıBursa Hayvanat Bahçesi'nde zebra sayısı 18'e çıktı

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