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Bursa için güç birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 17:43 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a tebrik ziyaretinde bulunan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Bursa için güç birliği sözü verdi.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay ve Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ile yönetim kurulları üyeleriyle Büyükşehir Belediyesi’ndeki makamında bir araya geldi.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da yerel seçimlerde çıkan sonuçların milletin güveninin işareti olduğunu belirterek, “Artık hiçbir mazeret yok.

Bursa için güç birliği

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a tebrik ziyaretinde bulunan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Bursa için güç birliği sözü verdi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay ve Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ile yönetim kurulları üyeleriyle Büyükşehir Belediyesi’ndeki makamında bir araya geldi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da yerel seçimlerde çıkan sonuçların milletin güveninin işareti olduğunu belirterek, “Artık hiçbir mazeret yok. 4,5 sene seçimsiz bir dönem var. Bundan sonra işlerimize konsantre olacağız, Bursa’ya değer katacak, şehri geliştirecek adımlar atacağız. Bursa’da hedeflerimiz belli” dedi.
İmar ve şehircilik açısından Bursa’yı daha sağlıklı bir şekilde büyütmeyi hedefleyen Başkan Aktaş, ulaşımda yeni hamlelerle ulaşılabilir bir şehir ortaya çıkarmayı, yeşil Bursa ve turizmle de kente katma değer sağlamayı planladıklarını anlattı. Aktaş, Bursa’nın güzel hizmetler alacağını ifade ederek, “Cumhurbaşkanımızın, Ankara’nın ve özel sektörün gücünü kullanacağız. Emek Şehir Hastanesi hattı, trafik denetleme sistemi ve Üniversite Görükle hattının gelir ortaklığı şeklinde yapılmasıyla ilgili görüşmelere başladık” diye konuştu ve şehrin daha yaşanılabilir bir hale gelmesi noktasında yapılacaklardan örnekler verdi.
BTSO, Büyükşehir’in yanında
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay da Başkan Aktaş’a başarılar dileyerek, “Bursa, Türkiye’nin ekonomide de sanayide de ve kültürde de her anlamda değer üreten merkezi. BTSO olarak ürettiğimiz projeleri de Büyükşehir Belediyesi liderliğinde gerçekleştireceğiz. Bu dönemde de birçok yeni projemiz var. Büyükşehir Belediyesi’nin de projeleri çok güzel. Bursa ile ilgili planlarınızı ve hayallerinizi paylaştınız, bunların da hayata geçmesiyle alakalı yanınızdayız. Her projede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yoğun bir iş birliğiyle hem Bursa’yı, hem ülkemizi çok daha farklı noktalara götüreceğiz” dedi.
Bursaspor’a Aktaş morali
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a bir diğer tebrik ziyaretini de Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ve kulüp yönetimi yaptı. Başkan Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bursaspor olarak içinde bulunduğumuz durumu hak etmiyoruz. Gerçekten iyi niyetle ve çok yürekli bir şekilde gayret gösteren bir başkanımız ve yönetimimiz olmasına rağmen futbolda, bazen her şey istediğiniz gibi gitmeyebiliyor. Gerek hocamız, gerek sporcu kalitemiz anlamında gayet iyiyiz. Ben inanıyorum ki, bu haftadan itibaren başlayan, yükselen bir trend olacaktır. Bu noktada tüm Bursalı hemşehrilerimizin de kayıtsız şartsız Bursaspor’a sahip çıkması gerekiyor. Çünkü bu işin şakası yok. Her kulüp başarılı olmayı arzu ediyor. Bursaspor çok daha büyük başarıları hak eden bir takım” şeklinde konuştu.
“Artık konuşma değil, icraat zamanıdır”
Bursaspor’da bu haftadan itibaren ciddi bir yükseliş olacağına inandığını vurgulayan Başkan Aktaş, seçim sürecinde Bursaspor ile söylediği bazı sözlerin aleyhine kullanıldığını söyleyerek, “Ben hiçbir zaman Bursaspor’u üzecek, rencîde edecek bir kelime kullanmadım, kullanmam da zaten, böyle bir şey mümkün değil. Ben sadece bize gösterilen hoşgörünün adını tanımlamaya çalıştım. Yani deplasman hakkımız yüzde 5’lik kontenjanken Trabzon’da 1500 seyirci var, daha fazla seyirciye tolerans gösterilmesinin bir iyi niyet olduğunu söyledim. Trabzon seyircisi ateşli bir seyirci olmasına rağmen, Trabzon seyircisinin büyük bir olgunlukla bizi misafir etmesinin, büyük bir iyi niyet olduğunu söyledim. Fakat birileri 1,5 ay önce söylediğim bir lafı, seçim zamanında farklı bir şekilde kullanmaya çalıştı. Seçim zamanı bitti, artık konuşma değil, icraat zamanıdır” diye konuştu.
“Her zaman Bursaspor’un yanındayız”
Başkan Aktaş, Bursaspor Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin, Bursaspor değerinin yaşatılması noktasında maddi ve manevi fedakarlık yaptığını söyleyerek, “Her zaman Bursaspor’un yanında olacağımızı, sadece seçim zamanı değil her zaman kalbimizin, duamızın ve desteğimizin Bursaspor’da olacağını bir kez daha ifade ediyorum” dedi.
Başkan Aktaş’ı tebrik eden Bursaspor Başkanı Ali Ay ise hem Başkan Aktaş’ın hem de geçmiş dönem Belediye Başkanı Recep Altepe’nin Bursaspor’a büyük destekleri olduğunu söyleyerek, “Aldığımız destek şu ana kadar 50 milyonu geçmiştir. Bunu kamuoyunun da bilmesini istiyorum. Bizim için çok önemli bir destek. İnşallah bundan sonra bu artarak devam edecek ve Bursaspor’u da bu mali konularda daha iyi yerlere getirmek için beraberce uğraş vereceğiz. Bunu kendisinden rica ediyorum. Aktaş’ın ne kadar iyi bir Bursasporlu olduğunuz zaten hepimiz biliyoruz” diyerek Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Ziyarette ayrıca, Ay, Aktaş’a adının yazılı olduğu Bursaspor formasını da hediye etti.

Bursa için güç birliği

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