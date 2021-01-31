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Bursa için sarı uyarı

31.01.2021 13:28 | Son Güncelleme:
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Bursa için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa’da ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 1 Şubat pazartesi günü 00.00’dan, 23.59’ a kadar sürmesi tahmin edilen kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bu gece saatlerinden itibaren güneyden kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarın; zamanla güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve yer yer fırtına (60-75 kilometre/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa’da ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 1 Şubat pazartesi günü 00.00’dan, 23.59’ a kadar sürmesi tahmin edilen kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu gece saatlerinden itibaren güneyden kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarın; zamanla güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve yer yer fırtına (60-75 kilometre/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır."

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