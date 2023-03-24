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BURSA İFTAR VAKTİ 24 Mart 2023: Bursa iftar vakti saat kaçta? Ramazan imsakiyesi ile Bursa iftar saati!

24.03.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa iftar vakti ramazan ayının ikinci günü olan 24 Mart 2023 Cuma günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 Bursa İmsakiye ile iftar vakti, sahur vakti ve imsak saatleri öğrenilebiliyor. Peki, Bursa iftar vakti saat kaçta? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte, ramazan imsakiyesi ile Bursa iftar saati...

BURSA İFTAR VAKTİ 24 Mart 2023: Bursa iftar vakti saat kaçta? Ramazan imsakiyesi ile Bursa iftar saati!

Bursa iftar vakti 24 Mart 2023 Cuma günü arama motorlarında araştırılıyor. On bir ayın sultanı ramazan ayı 23 Mart'ta başladıç Diyanet tarafından 2023 yayımlanan dini günler takvimine göre ramazan ayı 20 Nisan'da açılacak oruç ile sona erecek. Biçok kişi, Bursa iftar vakti 2023 konu başlığını araştırıp "24 Mart 2023 Bursa iftar saati kaçta?" sorusuna yanıt arıyor.İşte 24 Mart 2023 Cuma günü Bursa iftar vakti...

BURSA İFTAR SAATİ KAÇTA?

Bursa'da 24 Mart 2023 Cuma günü iftar saati 19:26'dır.

25 Mart 2023 Cumartesi Bursa'da iftar vakti 19:27
26 Mart 2023 Pazar Bursa'da iftar vakti 19:28
27 Mart 2023 Pazartesi Bursa'da iftar vakti 19:29

BURSA SAHUR SAAT KAÇTA?

25 Mart 2023 Cumartesi Bursa'da sahur saati: 05:28
26 Mart 2023 Pazar Bursa'da sahur saati: 05:27
27 Mart 2023 Pazartesi Bursa'da sahur saati: 05:25

BURSA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023

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ORUÇ TUTMAK FARZ MI?

Ramazan ayında tutulan oruçlar farzdır. Gerekli koşulları sağlayan Müslümanların bu ayda oruç tutması gerekir. Bir mazeret ile veya mazeretsiz olarak tutulmazsa o zaman başka bir zamanda kaza edilmesi gerekir.

Oruç tutmak farz mı?

Ramazan orucunun bozulursa kefaret orucu tutulur. Kefaret orucu da farzdır. Ayrıca yanlışlıkla veya kaza ile bir adamı öldürme, zıhar, hacda ihramlıyken ve vakti gelmeden tıraş olma, yemin için tutulan oruçlar da kefaret orucudur. Bu oruçlar da farzdır.

Ramazan orucu yalnızca Ramazan ayında tutulur. Ancak diğer oruçlar tutmanın mubah olduğu her zaman tutulabilir. Ramazan orucu tutulmazsa, kaza orucu da mubah olan bir zaman tutulabilir. Herhangi bir neden ile kazaya kalan oruçların vakit kaybetmeden biran önce kazasının yapılması gerekir.

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