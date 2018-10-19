Bursa İHH'den Suriyelilere yardım tırı

Bursa İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, 25 ton meyvenin hazırlandığı tır, Suriye'ye yola çıktı.

Kestel'in Babasultan Mahallesi'nde yaşayanların da yardımıyla tıra yüklenen elma, armut ve ayvalardan oluşan 25 ton meyve, Suriye'ye ulaştırılması için dualarla uğurlandı.

İHH İnsani Yardım Derneği Bursa Şube Başkan Yardımcısı Halil Asa, 100 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak meyve yolladıklarını söyledi.

Bölgeye 709'uncu yardım tırını gönderdiklerini belirten Asa, "Katkı veren köylülerimize çok teşekkür ederiz. Yardımlarını, ihtiyaç sahibi insanlara vererek, mazlumun yanında yer alma, onların sıkıntısını giderme noktasında çok önemli işleri yerine getirdiler." diye konuştu.

