Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak veda etti

İçişleri Bakanlığı’nda daire başkanlığına atanan Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, mesai arkadaşlarıyla vedalaşarak Bursa’dan ayrıldı.

Bursa’ya 2017 yılında atanan İl Emniyet Müdürü Osman Ak, için Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki emniyet binasında veda töreni düzenlendi. Burada emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve personelle tek tek vedalaşan Osman Ak’a Bursa İl Emniyet Müdür Vekili Cahit Şahin tarafından plaket ve kendi portresinin olduğu bir tablo hediye edildi. Emniyet müdürlüğü önüne çıkan Ak, tören mangasını selamlayarak Bursa’dan ayrıldı.

Odasında personele kısa bir konuşma yapan Osman Ak, yaklaşık 20 ay birlikte çalıştıklarını ifade ederek, “Güzel bir çalışma performans ortaya koyduk. Hep birlikte çok güzel işler yaptık. Gönül isterdi ki yapamadığımız, yapmayı hedeflediğimiz işlerin sonunu getirmekti. Bizim teşkilatımız her şeyin üstesinden gelecek güce ve kudrete sahiptir. Şehrimizin insanlarının polise gösterdiği teveccühü hissettim. Bunu birçok ilde göremezsiniz. Güzel iş birliği yaptık. İnanıyorum ki bu teşkilat daha da iyi noktalara getirecek. Bu teşkilatta şükürler olsun 60 yaşını doldurduktan sonra yeni bir görev bulunuldu. Artık devlet kademesinde ne tür görev verilecekse laikiyle yapacağız. Polislik mesleğine noktayı koyduk. İnşallah daha güzel yerlerde daha güzel koşullarda birlikte oluruz” dedi.

Uyuşturucu ile mücadele noktasında Bursa’da yol aldıklarını da dile getiren Ak, “Bursa’ya ilk geldiğimde muhtarlarla yaptığımız toplantıda uyuşturucu ile ilgili çok şikayetler almıştık. İkinci toplantıda uyuşturucuyla mücadelede büyük bir yol aldığımızı gördük” diye konuştu.

Konuşmaların ardından emniyet müdürlüğü binasında personel ile son kez vedalaşan Ak, aracına binerek Bursa’dan ayrıldı.

