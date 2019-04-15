HABER

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak veda etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 16:18 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nda daire başkanlığına atanan Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, mesai arkadaşlarıyla vedalaşarak Bursa’dan ayrıldı.Bursa’ya 2017 yılında atanan İl Emniyet Müdürü Osman Ak, için Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki emniyet binasında veda töreni düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı’nda daire başkanlığına atanan Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, mesai arkadaşlarıyla vedalaşarak Bursa’dan ayrıldı.
Bursa’ya 2017 yılında atanan İl Emniyet Müdürü Osman Ak, için Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki emniyet binasında veda töreni düzenlendi. Burada emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve personelle tek tek vedalaşan Osman Ak’a Bursa İl Emniyet Müdür Vekili Cahit Şahin tarafından plaket ve kendi portresinin olduğu bir tablo hediye edildi. Emniyet müdürlüğü önüne çıkan Ak, tören mangasını selamlayarak Bursa’dan ayrıldı.
Odasında personele kısa bir konuşma yapan Osman Ak, yaklaşık 20 ay birlikte çalıştıklarını ifade ederek, “Güzel bir çalışma performans ortaya koyduk. Hep birlikte çok güzel işler yaptık. Gönül isterdi ki yapamadığımız, yapmayı hedeflediğimiz işlerin sonunu getirmekti. Bizim teşkilatımız her şeyin üstesinden gelecek güce ve kudrete sahiptir. Şehrimizin insanlarının polise gösterdiği teveccühü hissettim. Bunu birçok ilde göremezsiniz. Güzel iş birliği yaptık. İnanıyorum ki bu teşkilat daha da iyi noktalara getirecek. Bu teşkilatta şükürler olsun 60 yaşını doldurduktan sonra yeni bir görev bulunuldu. Artık devlet kademesinde ne tür görev verilecekse laikiyle yapacağız. Polislik mesleğine noktayı koyduk. İnşallah daha güzel yerlerde daha güzel koşullarda birlikte oluruz” dedi.
Uyuşturucu ile mücadele noktasında Bursa’da yol aldıklarını da dile getiren Ak, “Bursa’ya ilk geldiğimde muhtarlarla yaptığımız toplantıda uyuşturucu ile ilgili çok şikayetler almıştık. İkinci toplantıda uyuşturucuyla mücadelede büyük bir yol aldığımızı gördük” diye konuştu.
Konuşmaların ardından emniyet müdürlüğü binasında personel ile son kez vedalaşan Ak, aracına binerek Bursa’dan ayrıldı.

PARTNERO şu anda ülkenin en ünlü isimlerinden biri! Kim olduğunu öğrenen şoke oluyorO şu anda ülkenin en ünlü isimlerinden biri! Kim olduğunu öğrenen şoke oluyor
İzmir Tire’de kar gibi dolu yağdıİzmir Tire’de kar gibi dolu yağdı
İzmir'den Çanakkale'ye kanoyla 'barış' yolculuğuİzmir'den Çanakkale'ye kanoyla 'barış' yolculuğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

AK Parti'de istifa sonrası hareketlilik

AK Parti'de istifa sonrası hareketlilik

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

'Neyim eksik' dedi yatak fotosu paylaştı

'Neyim eksik' dedi yatak fotosu paylaştı

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı! Hemen karşılık verildi

YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Kızları ağaç ev istedi, o minibüsten ev yaptı

Kızları ağaç ev istedi, Karadenizli baba bakın ne yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.