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Bursa İl Jandarma Komutanı Hacıoğlu'na veda töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 11:54 | Son Güncelleme

JANDARMA Genel Komutanlığı'nın atama kararnamesi ile Tümgeneralliğe yükselip Erzurum'a Jandarma Bölge Komutanı olarak atanan Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Ahmet Hacıoğlu için veda töreni düzenlendi. Hacıoğlu, "Görev sürem içerisinde Bursa'da 24 saat hizmet vermeye çalıştım.

Bursa İl Jandarma Komutanı Hacıoğlu'na veda töreni

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- JANDARMA Genel Komutanlığı'nın atama kararnamesi ile Tümgeneralliğe yükselip Erzurum'a Jandarma Bölge Komutanı olarak atanan Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Ahmet Hacıoğlu için veda töreni düzenlendi. Hacıoğlu, "Görev sürem içerisinde Bursa'da 24 saat hizmet vermeye çalıştım. Başarılı olabildiysem ne mutlu bana" dedi.
Bursa'da İl Jandarma Komutanı olarak iki yılı aşkın süredir görev yapan Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Jandarma Genel Komutanlığı'nın atama kararıyla Tümgeneralliğe terfi edip Erzurum'a Jandarma Bölge Komutanı olarak atandı. Ahmet Hacıoğlu için dün akşam Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda veda töreni düzenlendi. Törene Vali İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yargıtay Üyesi Sinan Sezer, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sadık Bölek, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Gökhan Şen, Salih Şengöz, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, iş adamları ve protokol üyeleri ile davetliler katıldı. Burada konuşma yapan Hacıoğlu, "Bursa sanayi şehri, bize destek olan iş insanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Onlar ülkenin kriz ortamındaki kahramanları. Çünkü ülkenin sıkıntılı döneminde fedakârlık ederek, özveriyle çalışmışlardır. Bursa'da görev sürem içersinde 24 saat hizmet vermeye çalıştım. Bunu da, valim, hakim ve savcılar ile emniyette görev yapan polis arkadaşlarla birlikte gerçekleştirdik" dedi.
Tümgeneralliğe terfi eden Ahmet Hacıoğlu'nun pazar günü Bursa'dan ayrılacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Bursa İl Jandarma Komutanı Hacıoğlu'na veda töreni

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