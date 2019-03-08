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Bursa İl Müftüsü Turan: Kan ve organ bağışı dini vecibedir

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 17:56 | Son Güncelleme

BURSA İl Müftüsü İzani Turan, "Kan ve organ bağışı konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvası var.

Bursa İl Müftüsü Turan: Kan ve organ bağışı dini vecibedir

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA İl Müftüsü İzani Turan, "Kan ve organ bağışı konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvası var. Resulallah Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.' Kendi hayatını tehlikeye atmayacak ama bir başkasının hayati fonksiyonuna hizmet edecek hayatını kurtaracak her türlü iş insanı yaşatmadır. Dolayısıyla bu bir vecibedir" dedi.
Türk Kızılay Bursa Şubesi ile Bursa İl Müftülüğü tarafından imzalanan protokolle hayata geçirilen 'kan ve kök hücre bağışı'na yönelik kampanya, büyük ilgi gördü. Kampanya kapsamında, kent genelindeki bütün camilerde cuma namazı öncesi 'kan ve kök hücre bağışı' konulu vaaz verildi. Cuma namazını Ulu Camii'de kılan İl Müftüsü İzani Turan da Belediye Medyanı'nda bulunan Kızılay otobüsünü ziyaret etti. İl Müftüsü Turan'ı, Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan karşıladı.
Burada konuşma yapan Kızılay Şube Başkanı Gürkan, kampanyanın kan ve kök hücre bağışı noktasındaki duyarlılıkları ve farkındalıkları oluşturması açısından, Türkiye için de çok önem arz eden bir çalışma olduğunu belirtti. Bu farkındalığı oluşturduklarında birçok hayatı kurtarmaya vesile olacağını belirten Gürkan, "Vatandaşlarımız da sağ olsunlar bu konu hakkındaki duyarlılıkları sayesinde ciddi katkı sunuyorlar. Bu seneki hedefimiz 80 bin civarında kök hücre alımıydı. Vatandaşlarımız sayesinde, 2 ay gibi kısa sürede yüzde 50 oranında geçerek 120 bin civarında kök hücre bağışı oldu. Bu da vatandaşlarımızın bu konudaki duyarlılığını gösteriyor. Bununla birlikte kök hücre çalışmaları ile ilgili kıyaslama yaparsak, Avrupa'da yüz binde 1 olan eşleşme oranı, Türkiye'ye baktığımızda binde 1. Bu çok güzel bir gayret ve çalışmanın sonucunda meydana geliyor" dedi.
Davut Gürkan'ın ardından söz alan Bursa İl Müftüsü İzani Turan da dini vecibeler gereği böyle bir kampanyaya katıldıklarını belirterek, "Bizim hedefimiz insan, hizmetimiz insan ve muhatap kitlemiz insan. Dolayısıyla sermayemiz insan. İnsanımız sağlıklı ve mutlu olacak ki üretsin, Türkiye kalkınsın ve toplum mutlu olsun. Biz burada dinimizin gereği olan bir vecibeyi yerine getiriyoruz. Netice itibarıyla ferdi mutluluklar hiç önemli değil. Yanı başımızda ağlayan, inleyen bir kardeşimiz bizim derdimiz, bizim problemimiz, bizim meselemizdir. bu açıdan ben Kızılay'ımıza, Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi hayra davet ettiler. Biz de bu hayrın içerisinde olduğumuz için şeref duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Kan ve organ bağışı konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvası olduğunu ifade eden İl Müftüsü Turan, "Temel felsefe şudur: Resulallah Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.' Kendi hayatını tehlikeye atmayacak ama bir başkasının hayati fonksiyonuna hizmet edecek hayatını kurtaracak her türlü iş insanı yaşatmadır. Dolayısıyla bu bir vecibedir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bursa İl Müftüsü Turan: Kan ve organ bağışı dini vecibedirBursa İl Müftüsü Turan: Kan ve organ bağışı dini vecibedirBursa İl Müftüsü Turan: Kan ve organ bağışı dini vecibedirBursa İl Müftüsü Turan: Kan ve organ bağışı dini vecibedir

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