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Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'den sağlık ocağınki yazı ile ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 01:43 | Son Güncelleme

BURSA İl Sağlık Müdürlüğü, İnegöl ilçesinde sağlık ocağı kapısına asılan 'Kızamık vakası nedeniyle hasta kabulü yapılmamaktadır' yazısı ile ilgili açıklama yaptı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'den sağlık ocağınki yazı ile ilgili açıklama

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA İl Sağlık Müdürlüğü, İnegöl ilçesinde sağlık ocağı kapısına asılan 'Kızamık vakası nedeniyle hasta kabulü yapılmamaktadır' yazısı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Karantinaya alınması söz konusu değildir" denildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 3 No'lu Hamidiye Aile Sağlığı Merkezi'nin kapısına asılan 'Kızamık vakası nedeniyle hasta kabulü yapılmamaktadır' yazı nedeniyle Bursa İl Sağlık Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"30.04.2019 tarihinde 3 Nolu Hamidiye Aile Sağlığı Merkezi tarafından İlçe Sağlık Müdürlüğümüze olası (şüpheli) kızamık vakası bildirimi yapılmıştır. Muayene için başvurmuş olan 5 yaşındaki hastanın, A.S.M. içerisinde bir odada gerekli numuneleri (kan serumu, nfs, idrar) tarafımızca gidilerek alınmış olup, soğuk zincir kurallarına uygun şekilde muhafaza edilerek Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü Fomara Ek Hizmet Binasına götürülmüştür. Hasta işlemlerinin ardından evine gönderilmiş olup, hastanın muayene edildiği oda ve koridor 2 saat boyunca havalandırılmıştır. Aile Sağlığı Merkezi'nin karantinaya alınması söz konusu değildir. Kızamık tanısı için tetkik sonuçları beklenilmektedir. Halk sağlığı açısından konu ile ilgili gereken tüm tedbirler alınmıştır. Kamu oyuna saygı ile duyurulur".

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Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'den sağlık ocağınki yazı ile ilgili açıklamaBursa İl Sağlık Müdürlüğü'den sağlık ocağınki yazı ile ilgili açıklama

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