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BURSA İMSAKİYE 2023: Bursa sahur vakti, imsak saati kaçta? Bursa ilk sahur ve iftar saatleri

21.03.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa sahur ve iftar saatleri 23 Mart’a az bir zaman kala gündem oldu. Müslümanlar ramazan orucuna bu sene perşembe günü başlayacaklar. İlk sahura 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece kalkılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il iftar ve sahur saatleri açıklandı. Peki, Bursa sahur vakti, imsak saati kaçta? İşte Bursa İmsakiye bilgilerine göre sahur ve iftar saatleri

BURSA İMSAKİYE 2023: Bursa sahur vakti, imsak saati kaçta? Bursa ilk sahur ve iftar saatleri

Bursa imsak, sahur, iftar saati için araştırmalar başladı. İlk sahura sayılı gün kala vatandaşlar Bursa İmsakiyesine yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu yıl ramazan orucu 23 Mart Perşembe günü başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il iftar ve sahur saatleri hakkında açıklama yapıldı. İşte Bursa iftar ve sahur vakti

BURSA’DA İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Bursa’da ilk sahur saat 05:32'de yapılacak.
24 Mart Bursa sahur saati 05:30
25 Mart Bursa sahur saati 05:28
26 Mart Bursa sahur saati 05:27

ramazan-başlangıcı

BURSA’DA İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Bursa’da ilk iftar saati 19:25 olarak açıklandı.
24 Mart Bursa iftar saati 19:26
25 Mart Bursa iftar saati 19:27
26 Mart Bursa iftar saati 19:28

oruç-ne-zaman

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KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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