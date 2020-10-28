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  4. Bursa İnegöl'deki tabelaları gören şaştı kaldı! Belediye Başkanı Taban: Lütfen Müge Anlı'yı aramayın

Bursa İnegöl'deki tabelaları gören şaştı kaldı! Belediye Başkanı Taban: Lütfen Müge Anlı'yı aramayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 12:15 | Son Güncelleme

Bursa İnegöl'deki giriş-çıkış tabelaları şaşkınlık yarattı. Nüfus sayılarının silindiği tabelayla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban "Lütfen Müge Anlı'yı aramayın. He şey kontrol altında" ifadelerine yer verdi. Nüfus sayılarının silinmesinin bakım çalışmasından kaynaklandığı öğrenildi.

Bursa İnegöl'deki tabelaları gören şaştı kaldı! Belediye Başkanı Taban: Lütfen Müge Anlı'yı aramayın

4 ay önce, Bursa’dan İnegöl’e giriş tabelasında ilçenin toplam nüfusu 270 bin olarak yazılırken, Eskişehir’den İnegöl’e giriş tabelasında ise bu rakam 274 bin olarak yer aldı. Tabelalardaki fark şaşkınlığa neden olurken, 4 binlik nüfus farkı şaka konusu da oldu.

Tepkilerin ardından tabelalardaki sayılar, düzeltildi. Geçen pazartesi günü ise ilçenin giriş-çıkış tabelalarındaki nüfus sayılarının silindiği görüldü. Vatandaşlar bir kez daha şaşkınlık yaşadı. Vatandaşların durumla ilgili sosyal medyadaki paylaşımları üzerine Belediye Başkanı Alper Taban da sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Her şey kontrol altında” dedi.

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'270 BİN KAYIP ZOR BULUNUR'

İlçede yaşayan Sinan Çelik, “Eski tabelalarda 4 bin kişi kayıp vardı. Şimdi 270 bin kişi kayıp. Bu duruma sadece gülüyorum. Geçen aylarda hatırladığınız gibi tabelamızda 4 bin kayıp vardı. Şimdi tabelalarda hiçbir şey kalmadı. 270 bin kayıp herhalde zor bulunur. Tabelaya göre İnegöl’de yaşayan yok” dedi.

İnegöl'deki giriş-çıkış tabelalarındaki nüfus sayılarının silinmesinin tabelalardaki bakım çalışmasından kaynaklandığı öğrenildi.

(DHA)

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