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Bursa-İzmir karayolu kapandı...Mahsur kalan araçlar drone ile görüntülendi

17.02.2021 13:07 | Son Güncelleme:
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Bursa İzmir karayolu yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle trafiğe kapandı.

Bursa İzmir karayolu yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle trafiğe kapandı. Kazaların yaşanmasıyla çile bir kat daha arttı. Kilometrelerce kuyruk İHA ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi
Bursa’da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle Bursa-İzmir yolunda trafiğin kapanmasına sebep oldu. Kar yağışı sebebiyle meydana gelen trafik kazalarıyla birlikte kilometrelerce kuyruk oluştu. Karayolları, bölge trafik ve jandarma ekipleri kaza mahalindeki araçları kaldırmaya çalışırken, araç kuyruğunun ne ucu ne de sonu göründü. Drone ile havadan görüntülenen yolda, ekipler tuzlama ve küreme çalışmalarını aralıksız olarak devam ediyor.

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