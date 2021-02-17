HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa İzmir karayolu kaza ve tipi sebebiyle trafiğe kapandı

Bursa İzmir karayolu kaza ve tipi sebebiyle trafiğe kapandı

17.02.2021 12:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa İzmir karayolu yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle trafiğe kapandı.

Bursa İzmir karayolu yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle trafiğe kapandı. Karacabey ilçesi yakınlarında 4 aracın karıştığı kaza meydana gelince ekiplerin işi daha da zorlaştı. Şu anda Bursa İzmir karayolunda yüzlerce araç ve kamyon kapanan yolda mahsur kaldı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle Bursa Balıkesir yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Karacabey ilçesi yakınlarında 4 aracın karıştığı maddi hasarlı kaza da meydana geldi. Karayolları, bölge trafik ve jandarma ekipleri kaza mahalindeki araçları kaldırmaya çalışıyor.
Kaza ve yoğun yağış sebebiyle yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin çalışmasının sürdüğü bildirildi.
Öte yandan merkez Nilüfer ilçesinin yanısıra Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçesinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtilirken, yetkililer acil işi olmayan kişilerin araçlarıyla yola çıkmaması gerektiğini açıkladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her yerde aranıyordu! Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu! Her yerde aranıyordu! Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu!
Gara şehidi polisin babası: Oğlumun cenazesini yıkadım...Gara şehidi polisin babası: Oğlumun cenazesini yıkadım...
35 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 35?35 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 35?
1/

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Kayıp doktoru bulan ekipler şoke oldu

Kayıp doktoru bulan ekipler şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Diğer Haberler

65 yaş üstü vatandaşlara 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmeti İstanbul'da da başladı

İstanbul'da başladı: 65 yaş üstü yararlanacak

Son Dakika: Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın hapsi istendi

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın hapsi istendi

Son Dakika! Gara şehidi polisin babası: Oğlumun cenazesini yıkadım, kafasından vurulmuş

Gara şehidi polisin babası: Oğlumun cenazesini yıkadım...

Son Dakika: Tunceli Belediye Başkanı 'Komünist Başkan' Fatih Maçoğlu'nun kardeşine uyuşturucudan gözaltı

'Komünist Başkan'ın kardeşine uyuşturucudan gözaltı

Manisa'da ilginç olay: Hastanede tanıştığı kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı

Hastanede tanıştığı kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı

Mutasyonlu koronavirüs hastaları ayrı odalarda özel takip ediliyor

Mutasyonlu koronavirüs hastaları ayrı odalarda özel takip ediliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.