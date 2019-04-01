Bursa İznik'te AK Parti'li Usta kazandı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Kağan Mehmet Usta, yeni belediye başkanı oldu.

Bursa'nın İznik ilçesinde, kesin olmayan sonuçlara İYİ Parti'nin adayı Kenan Karakaş'ı geride bırakan AK Parti'nin adayı Kağan Mehmet Usta, yeni belediye başkanı oldu.

KİMDİR?

1966 yılında Kocaeli'ye bağlı Gölcük'te dünyaya gelen Kağan Mehmet Usta, İznik Alparaslan İlkokulu'nu ve İznik Lisesi'ni, Uludağ Üniversitesi'nde Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Yüksekokulu'nu bitirdi. 2005 yılında 'İnanç Turizmi Potansiyeli Açısından İznik'in Değerlendirilmesi' konulu bitirme tezi ile Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Usta, 2003-2008 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik Programında öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2008 yılından bu yana Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu'nda Turizm Rehberliği Programında ders vermektedir. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi İznik Deprem Zararlarının Azaltılması merkezinde yöneticilik yaptı. İznik'te özel bir şirketin kurucu ortağıdır. Halen İznik Kültür Eğitim Araştırma Derneği ve İznik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği'nde başkan olarak görev yapmaktadır. Usta, evli ve 3 çocuk babası.

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