HABER

Bursa İznik'te AK Parti'li Usta kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 00:41 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Kağan Mehmet Usta, yeni belediye başkanı oldu.

Bursa İznik'te AK Parti'li Usta kazandı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Kağan Mehmet Usta, yeni belediye başkanı oldu.
Bursa'nın İznik ilçesinde, kesin olmayan sonuçlara İYİ Parti'nin adayı Kenan Karakaş'ı geride bırakan AK Parti'nin adayı Kağan Mehmet Usta, yeni belediye başkanı oldu.
KİMDİR?
1966 yılında Kocaeli'ye bağlı Gölcük'te dünyaya gelen Kağan Mehmet Usta, İznik Alparaslan İlkokulu'nu ve İznik Lisesi'ni, Uludağ Üniversitesi'nde Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Yüksekokulu'nu bitirdi. 2005 yılında 'İnanç Turizmi Potansiyeli Açısından İznik'in Değerlendirilmesi' konulu bitirme tezi ile Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Usta, 2003-2008 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik Programında öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2008 yılından bu yana Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu'nda Turizm Rehberliği Programında ders vermektedir. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi İznik Deprem Zararlarının Azaltılması merkezinde yöneticilik yaptı. İznik'te özel bir şirketin kurucu ortağıdır. Halen İznik Kültür Eğitim Araştırma Derneği ve İznik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği'nde başkan olarak görev yapmaktadır. Usta, evli ve 3 çocuk babası.

FOTOĞRAFLI

Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında
Muğla Büyükşehir'de zafer CHP'li Osman Gürün'ün (2)Muğla Büyükşehir'de zafer CHP'li Osman Gürün'ün (2)
Zeybekci: Çıkarılması gereken dersleri mutlaka çıkaracağızZeybekci: Çıkarılması gereken dersleri mutlaka çıkaracağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın açıklamasına tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın açıklamasına tepki

CHP'den flaş açıklama! 'Arkadaşlarımız YSK'ye gidiyorlar'

CHP'den flaş açıklama! 'Arkadaşlarımız YSK'ye gidiyorlar'

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

Gaziantep'te silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.