Bursa jandarma ekiplerinden eş zamanlı sahte içki operasyonu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde jandarma ekiplerince ikametlere düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemiç ve Yeniköy Mahallesi’nde sahte içki yaparak piyasaya sürecekleri istihbaratı aldı. Söz konusu adreslere ekipler eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda satışa hazır halde 38 adet çeşitli marka ve türlerde yabancı menşeili ve bandrollü alkollü içki, 3 adet 100 litrelik bidon, 7 adet 220 litrelik bidon, 2 adet 19 litrelik damacana, 1 adet 10 litrelik pet şişe, alkol yapımında ham madde olarak kullanılan yaklaşık 1.250 litre fermente alkol, yaklaşık 150 litre şarap ve 1 adet 120 cl damıtılmış alkol ele geçirildi. Olayla ilgili işyeri sahibi M.G. ve A.Ö isimli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

