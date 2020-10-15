HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa jandarma ekiplerinden eş zamanlı sahte içki operasyonu

Bursa jandarma ekiplerinden eş zamanlı sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 21:07 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde jandarma ekiplerince ikametlere düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde jandarma ekiplerince ikametlere düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemiç ve Yeniköy Mahallesi’nde sahte içki yaparak piyasaya sürecekleri istihbaratı aldı. Söz konusu adreslere ekipler eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda satışa hazır halde 38 adet çeşitli marka ve türlerde yabancı menşeili ve bandrollü alkollü içki, 3 adet 100 litrelik bidon, 7 adet 220 litrelik bidon, 2 adet 19 litrelik damacana, 1 adet 10 litrelik pet şişe, alkol yapımında ham madde olarak kullanılan yaklaşık 1.250 litre fermente alkol, yaklaşık 150 litre şarap ve 1 adet 120 cl damıtılmış alkol ele geçirildi. Olayla ilgili işyeri sahibi M.G. ve A.Ö isimli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar
Marmara'da deprem sonrası korkutan uyarı! 'Bu saatten sonra...'Marmara'da deprem sonrası korkutan uyarı! 'Bu saatten sonra...'
ALES başvuruları sona eriyor!ALES başvuruları sona eriyor!
En Çok Okunan Haberler
Muğla'daki görüntüler olay olmuştu! Akılalmaz dolandırıcılık
Muğla'daki görüntüler olay olmuştu! Akılalmaz dolandırıcılık
Canlı ders sırasında çıplak annesi kameraya yakalandı!
Canlı ders sırasında çıplak annesi kameraya yakalandı!
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Fena yakalandı! Güzel oyuncu aldatıldı mı?
Fena yakalandı! Güzel oyuncu aldatıldı mı?
Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Diğer Haberler
Marmara'daki depremin ardından Naci Görür'den korkutan açıklama! 'Bu saatten sonra...'
Marmara'da deprem sonrası korkutan uyarı! 'Bu saatten sonra...'
Tavşanlı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ev ziyaretleri yasaklandı
Vakaların arttığı ilçede flaş karar! Ev ziyaretleri yasaklandı
Çavuşoğlu'ndan kritik Yukarı Karabağ görüşmesi
Çavuşoğlu'ndan kritik Yukarı Karabağ görüşmesi
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldürdü! 'Panikle hareket ettim, aslan gibi çocuğumdu'
Kan donduran olay! Salça kazanı yüzünden oğlunu öldürdü
Hatay'dan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Hatay'dan acı haber!
15 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
İşte 15 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.