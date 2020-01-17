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  4. Bursa jandarmasından operasyon: 4 tutuklama

Bursa jandarmasından operasyon: 4 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 17:39 | Son Güncelleme

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ile birlikte Bursa ili genelinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa jandarmasından operasyon: 4 tutuklama

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ile birlikte Bursa ili genelinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan K.S., O.F.S, A.C. K.O ve R.Y. isimli şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise 177.26 gram metamfetamin, 4.90 gram esrar, 0.16 gram bonzai ele geçirildi. Karakolda işlemleri tamamlanan K.S., O.F.S. ve A.C ve K.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, R.Y. serbest bırakıldı.

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