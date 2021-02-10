HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa jandarmasından siber suçlara yönelik operasyon

Bursa jandarmasından siber suçlara yönelik operasyon

10.02.2021 14:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Siber Suçlara yönelik operasyonda çok sayıda çok sayıda yasa dışı bahis sitesine erişim engellendi.Bursa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ocak ayında yapılan denetim ve operasyonlarda, yurt dışı kaynaklı yayın yapan 220 yasadışı bahis sitesi, 140 müstehcen içerikli web sitesine erişim engellendi.Oltalama (Phishing) yöntemiyle vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirmeye çalışan 15 web sitesi USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’ne) bildirilerek erişim engellenmesi sağlandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Siber Suçlara yönelik operasyonda çok sayıda çok sayıda yasa dışı bahis sitesine erişim engellendi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ocak ayında yapılan denetim ve operasyonlarda, yurt dışı kaynaklı yayın yapan 220 yasadışı bahis sitesi, 140 müstehcen içerikli web sitesine erişim engellendi.
Oltalama (Phishing) yöntemiyle vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirmeye çalışan 15 web sitesi USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’ne) bildirilerek erişim engellenmesi sağlandı. Terör Örgütü Propagandası yaptığı tespit edilen 2 web sitesi incelenerek Mahkeme Kararıyla erişim engellenmesi sağlandı.
Diğer yanda, 8 sosyal medya hesabı kullanıcısına Tehdit, Hakaret, Terör Örgütü Propagandası, Tüzel Kişilik Haklarını İhlal ve Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini Kurum ve Organlarını Aşağılama suçundan, 25 sosyal medya hesabı kullanıcısına Covid-19 Tedbirlerini İhlal ve ayrıca 5 şahsa da Bilişim Sistemlerini Kullanarak Dolandırıcılık suçundan işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Halil Sezai evleniyor! Halil Sezai evleniyor!
Dikkat çeken uyarı: İstanbul kara gömülecekDikkat çeken uyarı: İstanbul kara gömülecek
Salat-ı Tefriciye duasının anlamı ve mucizeleriSalat-ı Tefriciye duasının anlamı ve mucizeleri

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Çakır anlattı

Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Çakır anlattı

Türkiye uzaya kimi gönderecek? Flaş açıklama

Türkiye uzaya kimi gönderecek? Flaş açıklama

'Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam'

'Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam'

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Diğer Haberler

İlker Başbuğ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi

İlker Başbuğ ifade verdi

Bahçeli duyurdu: MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın tarihi belli oldu

Bahçeli duyurdu: 18 Mart'ta yapılacak

MİT'ten Sincar'da operasyon! Kritik isim yakalandı

PKK'nın kritik ismi Sincar'da yakalandı

Bolu'da yapılması planlanan 10 metrelik bozayı heykeli şehri ikiye böldü

Yapılması planlanan 10 metrelik bozayı heykeli şehri ikiye böldü

ABD savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti! Dikkat çeken görüntüler

İstanbul'da dikkat çeken görüntü!

Tarık Buğra'nın hayatı yazarak geçmiş: Tarık Buğra kimdir? İşte Tarık Buğra'nın romanları!

Ünlü yazar Tarık Buğra'nın hayatı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.