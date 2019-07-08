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Bursa kent genelinde elektrik kesintisi (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 15:32 | Son Güncelleme

ESNAF SATIŞLARI TELEFON IŞIĞINDA YAPIYOR Bursa kent genelindeki elektrik kesintisi hayatımı olumsuz etkilerken, esnaf da işlerini yapmakta zorlandı.

Bursa kent genelinde elektrik kesintisi (3)

ESNAF SATIŞLARI TELEFON IŞIĞINDA YAPIYOR
Bursa kent genelindeki elektrik kesintisi hayatımı olumsuz etkilerken, esnaf da işlerini yapmakta zorlandı. Bursa Tarihi Kapalı Çarşı'da bulunan esnaf, elektrik kesintisinden şikayet ederek karanlıkta satış yapmak zorunda kaldı. Bazı esnaf, cep telefonu ışığı ve gaz lambası yardımıyla ürünlerini müşterilere gösterdi ve satış gerçekleştirdi.
Çarşıdaki kuyumcu Oktay Gencay, "Zor bir durum. Yapılacak bir şey yok, bu sorunun bir an önce çözülmesini ve elektriğin gelmesini bekliyoruz. Bütün esnaf mağdur" dedi.
Mehmet Ali Şanlı ise ilk kez böyle bir şeye şahit olduğunu belirtti.
JENERATÖR PATLAMASI KORKUTTU
Bu arada merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerindeki jeneratörde patlama meydana geldi. Patlama, çevrede korkuya neden oldu.

FOTOĞRAFLI

Bursa kent genelinde elektrik kesintisi (3)Bursa kent genelinde elektrik kesintisi (3)Bursa kent genelinde elektrik kesintisi (3)Bursa kent genelinde elektrik kesintisi (3)

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