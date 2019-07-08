HABER

Bursa kent genelinde elektrik kesintisi (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 16:07 | Son Güncelleme

BURSARAY NORMALE DÖNDÜ Bursa- Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye (TEİAŞ) ait, Bursa'yı besleyen ana trafo merkezlerinden birinde meydana gelen arıza nedeniyle duran BursaRay seferleri, yeniden yapılmaya başlandı.

Bursa kent genelinde elektrik kesintisi (4)

BURSARAY NORMALE DÖNDÜ
Bursa- Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye (TEİAŞ) ait, Bursa'yı besleyen ana trafo merkezlerinden birinde meydana gelen arıza nedeniyle duran BursaRay seferleri, yeniden yapılmaya başlandı. Tüm BursaRay hatlarında ulaşım normale döndü. Metro ulaşımının aksamasıyla yolcular, otobüslerle gidecekleri noktaya taşındı.
Büyük kesintinin ardından Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (UEDAŞ) yapılan açıklamada, "Bursa ve çevresinde TEİAŞ kaynaklı enerji kesintisi yaşanmaktadır. Kesintiye müdahale edilmekte olup kısa sürede enerji akışı yeniden sağlanacaktır. Önemle duyurulur" denildi.
Öte yandan Bursa'nın bazı ilçelerine yeniden elektrik verilmeye başlandığı, kent merkezinde elektrik olmadığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERKeyifli vakit geçirmek istiyorsanız bir de bunları deneyinKeyifli vakit geçirmek istiyorsanız bir de bunları deneyin
Dünya Değişim Günü kutlandıDünya Değişim Günü kutlandı
Sevimli kedi hastalara moral verdiSevimli kedi hastalara moral verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Yatak pozuyla gündem oldu!

Yatak pozuyla gündem oldu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli'de 'leopar' görüntülendiği iddiaları üzerine yetkililer harekete geçti

Bu görüntü çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Kocaeli'de kendisine yol vermeyen gence kurşun yağdırdı!

Yol vermeyen gence kurşun yağdırdı!

Pendik'te araca saldıran şüphelilerin ifadelerinin alındığı polis merkezinin amiri açığa alındı

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

TGS'den SETA raporuna suç duyurusu

Olay yaratan rapora suç duyurusu

Adliye önünde 'boşanmak istiyorum' eylemi

Adliye önünde 'boşanmak istiyorum' eylemi

Muğla'da dev uyuşturucu operasyonu!

Muğla'da dev uyuşturucu operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.