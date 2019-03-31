Bursa Kestel'de AK Parti'li Tanır kazandı

Tahsin AYDIN/BURSA, (DHA) - BURSA'nın Kestel İlçesi'nde, resmi olmayan sonuçlara göre Kestel Belediye Başkanlığı'na AK Parti adayı Önder Tanır seçildi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Önder Tanır 19 bin 567, CHP adayı Yıldıray Atlı 14 bin 283, Saadet Partisi adayı Mehmet Akbaba bin 942 oy aldı. Bu sonuçlara göre AK Parti adayı Önder Tanır, ilçenin yeni belediye başkanı oldu.

ÖNDER TANIR KİMDİR?

Önder Tanır, 1974 yılında Bursa'nın Kestel İlçesi'nde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Kestel'de, liseyi Bursa Yıldırım Beyazıt Lisesi'nde tamamladı. Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun olan Tanır, 1999 yılında bir mimarlık şirketi kurdu. Tanır, 2009 yerel seçimlerinde meclis üyesi seçildi. Önder Tanır, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Komisyonu ve İmar Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve 4 çocuğu bulunan Tanır, iyi derecede İngilizce biliyor.

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