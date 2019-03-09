HABER

Bursa Kitap Fuarı 17'nci kez kapılarını açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 17:31 | Son Güncelleme

BURSA 17'nci Kitap Fuarı, Tüyap Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Bursa Kitap Fuarı 17'nci kez kapılarını açtı

Tahsin AYDIN/BURSA, (DHA)- BURSA 17'nci Kitap Fuarı, Tüyap Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. 17 Mart Pazar gününe kadar fuarın açık kalacağını belirten TÜYAP Kültür Fuarları Kurumsal İletişim Müdürü Cemran Öder, "Gayet güzel başladık. Geçen sene yine yoğun bir ziyaretçi katılımı vardı. 273 bin küsurdu ziyaretçi sayımız. Bu sene bu rakamın bir miktar üzerine çıkacağız gibi görünüyor" dedi.
Bursa 17'nci Kitap Fuarı, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitapseverlerle buluştu. İlk günden yoğun ilgi gören fuara çok sayıda yayınevi katılıyor. Ziyaretçi sayısının geçen yıllara oranla daha fazla olmasını beklediklerini ifade eden TÜYAP Kültür Fuarları Kurumsal İletişim Müdürü Cemran Öder, "Gayet güzel başladık. 17 Mart Pazar akşamına kadar fuarımız açık kalacak. Geçen sene yine yoğun bir ziyaretçi katılımı vardı. 273 bin küsurdu ziyaretçi sayımız. Bu sene bu rakamın bir miktar üzerine çıkacağız gibi görünüyor. Bu sene fuarda 90 etkinlik düzenliyoruz. Dün 8 Mart'tı. Biz de programımıza bu kapsamda çeşitli etkinlikler aldık, belgesel gösteriminden söyleşilere kadar. Bunun yanı sıra Türkiye'nin her yerinden 365 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu fuara katılıyor. Pazar akşamına kadar onlar da okurlarıyla buluşacaklar burada" diye konuştu.
600 KONUK YAZAR
Çok sayıda ünlü yazarın fuarda konuk edileceğini belirten Öder, "Yaklaşık 600'ün üzerinde yazar konuğumuz var. İmza günleriyle birlikte bu rakam bini buluyor. Türkiye'nin çok önemli ve sevilen sayılan yazarları Bursa'da olacaklar. Tek tek hepsini saymak zor. Kısaca bahsedeyim; İlber Ortaylı, Yılmaz Özdil, Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Canan Tan gibi Zeynep Oral gibi çok önemli isimleri fuar boyunca burada ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Bursa Kitap Fuarı 17'nci kez kapılarını açtıBursa Kitap Fuarı 17'nci kez kapılarını açtıBursa Kitap Fuarı 17'nci kez kapılarını açtıBursa Kitap Fuarı 17'nci kez kapılarını açtı

PARTNER II. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı! II. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı!
Elindeki tabanca ateş alan Sefa, öldüElindeki tabanca ateş alan Sefa, öldü
İnegöl’de yürekleri ağza getiren kaza: 1 yaralıİnegöl’de yürekleri ağza getiren kaza: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Erdoğan: Bunun adı şaka değil olsa olsa hadsizlik

Erdoğan: Bunun adı şaka değil olsa olsa hadsizlik

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ders bahanesiyle kandırdılar! Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

İstiklal Caddesi'nde yoldan geçen kadın saniyelerle ölümden kurtuldu! O anlar kamerada

Saniyelerle ölümden kurtuldu!

Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.