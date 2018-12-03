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Bursa'da kız çocuğuna taciz şüphelisini feci şekilde dövdüler!

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 16:23 | Son Güncelleme

Bursa'da 45 yaşındaki S.Ç. iddiaya göre 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz bulunduğu sırada çocuğun ağabeyleri ve yakınları tarafından yakalandı ve feci şekilde dövüldü. Kolu kırılan şüpheli polise teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Merkez Yıldırım ilçesinde S.Ç., iddiaya göre, R.T.N. isimli kız çocuğuna sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu sırada çocuğun ağabeyleri tarafından yakalandı. İncirli Caddesi üzerinde çocuğun ağabeyleri ve yakınları, şüpheliyi saçlarından tutarak yere yatırdıktan sonra dövüp, kolunu kırdı.

Bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, şüphelinin, kızın ağabeylerine ve onun arkadaşlarına önce "Kaç senedir ben buradayım, böyle bir şey yapmadım", sonrasında ise "Hepiniz haklısınız" dediği belirlendi.

Şüpheli daha sonra olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edilen S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa cinsel taciz

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
serbest bırakıldı. Suçlumu suçsuzmu bilmem ama buna polis karar veremez. O nedenle bulduğunuz yapabildiğiniz polise gitmeden önce yapın edin ki nasılsa serbest bırakıyorlar. Böylemi düşünmemiz gerekiyor yani? Teksasamı dönsün. Adaleti devlet sağlayamıyorsa kim sağlayacak?
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