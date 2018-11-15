HABER

Bursa kumaşından üretilen tasarımlar kısa filmle dünyaya tanıtılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 00:21 | Son Güncelleme

 ULUDAĞ Tekstil İhracatçılar Birliği (UTİB), Bursalı tasarımcıların hazırladıkları kıyafetleri ‘Turkish Fashion Fabrics’ projesi kapsamında kısa film ile dünyaya tanıtacak.  UTİB tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının işbirliği ile hazırlanan ‘Turkish Fashion Fabrics’ projesi kapsamında Bursalı tasarımcılar Atıl Kutoğlu, Selma Çelik ve Ayşe-Ece Ege’nin sadece Bursa kumaşını kullanarak tasarladığı kıyafetler, defile yerine kısa film ile moda dünyasına tanıtılacak.

Bursa kumaşından üretilen tasarımlar kısa filmle dünyaya tanıtılacak

Muammer İRTEM/BURSA (DHA) - ULUDAĞ Tekstil İhracatçılar Birliği (UTİB), Bursalı tasarımcıların hazırladıkları kıyafetleri ‘Turkish Fashion Fabrics’ projesi kapsamında kısa film ile dünyaya tanıtacak.
UTİB tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının işbirliği ile hazırlanan ‘Turkish Fashion Fabrics’ projesi kapsamında Bursalı tasarımcılar Atıl Kutoğlu, Selma Çelik ve Ayşe-Ece Ege’nin sadece Bursa kumaşını kullanarak tasarladığı kıyafetler, defile yerine kısa film ile moda dünyasına tanıtılacak. Bursa’nın tarihi ve turistik yerlerinin de tanıtımının yapılacağı kısa film ilk kez düzenlenen tanıtım programında izleyenlerin beğenisine sunuldu.
Bursa’da başlattıkları Turkish Fashion Fabrics projesinin ilk adımını bu etkinlikle hayate geçirildiğini kaydeden UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, programda yaptığı konuşmasında "Bu etkinlikle birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Dünyaca ünlü Bursalı tekstilci, kumaşçı ve ihracatçılarımızın ürünleriyle, Bursa’da yaşamış tasarımcılarımız Atıl Kutoğlu, Ayşe-Ece Ege ve Selma Çelik bir tasarım hazırladılar. Bu tasarımı dijital ortamda gittiğimiz her yerde, sektörümüzü ilgilendiren her platformda tanıtmak için yolculuğa çıkıyoruz" dedi.
160 ÜLKEYE 2 MİLYAR DOLAR İHRACAT
Sektörel olarak ülke ekonomisine ciddi katkı sağladıklarını söyleyen Engin, "Bursa olarak kendimizi tekstilin başkenti olarak konumlandırıyoruz. Dünyanın dört bir yanına, 160’tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Yıllık 2 milyar dolar ihracat yaparak Türkiye ekonomisine ciddi bir katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bursa kumaşından üretilen tasarımlar kısa filmle dünyaya tanıtılacakBursa kumaşından üretilen tasarımlar kısa filmle dünyaya tanıtılacakBursa kumaşından üretilen tasarımlar kısa filmle dünyaya tanıtılacakBursa kumaşından üretilen tasarımlar kısa filmle dünyaya tanıtılacak

Efsanelere konu olmuştu! Bulunduğu an koruma altına alındıEfsanelere konu olmuştu! Bulunduğu an koruma altına alındı
Köprünün kenarında sır olay! Görür görmez polisi aradılar! Köprünün kenarında sır olay! Görür görmez polisi aradılar!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'ye geldiCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'ye geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Kar bir anda bastırdı! Muhteşem görüntüler

Kar bir anda bastırdı! Muhteşem görüntüler

Dünya diken üstünde! Gerilim tırmanıyor: Karşılık vereceğiz

Dünya diken üstünde! Gerilim tırmanıyor: Karşılık vereceğiz

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

İlginizi Çekebilir

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekipler seferber oldu! 300 koyunla kaybolan çoban, çadırda bulundu

Ekipler seferber oldu! 300 koyunla kaybolan çoban, çadırda bulundu

Köprünün kenarında sır olay! Görür görmez polisi aradılar!

Köprünün kenarında sır olay! Görür görmez polisi aradılar!

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Orhan Gencebay'dan çarpıcı açıklamalar: Bu bukalemunluktur, bana yakışmaz

Orhan Gencebay'dan çarpıcı açıklamalar: Bu bukalemunluktur, bana yakışmaz

5 milyon TL'lik vurgun! Sahte MİT'çiler yakalandı

5 milyon TL'lik vurgun! Sahte MİT'çiler yakalandı

Kar esareti başladı! Köy yolları ulaşıma kapandı

Kar esareti başladı! Köy yolları ulaşıma kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.