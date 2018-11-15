Bursa kumaşından üretilen tasarımlar kısa filmle dünyaya tanıtılacak

Muammer İRTEM/BURSA (DHA) - ULUDAĞ Tekstil İhracatçılar Birliği (UTİB), Bursalı tasarımcıların hazırladıkları kıyafetleri ‘Turkish Fashion Fabrics’ projesi kapsamında kısa film ile dünyaya tanıtacak.

UTİB tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının işbirliği ile hazırlanan ‘Turkish Fashion Fabrics’ projesi kapsamında Bursalı tasarımcılar Atıl Kutoğlu, Selma Çelik ve Ayşe-Ece Ege’nin sadece Bursa kumaşını kullanarak tasarladığı kıyafetler, defile yerine kısa film ile moda dünyasına tanıtılacak. Bursa’nın tarihi ve turistik yerlerinin de tanıtımının yapılacağı kısa film ilk kez düzenlenen tanıtım programında izleyenlerin beğenisine sunuldu.

Bursa’da başlattıkları Turkish Fashion Fabrics projesinin ilk adımını bu etkinlikle hayate geçirildiğini kaydeden UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, programda yaptığı konuşmasında "Bu etkinlikle birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Dünyaca ünlü Bursalı tekstilci, kumaşçı ve ihracatçılarımızın ürünleriyle, Bursa’da yaşamış tasarımcılarımız Atıl Kutoğlu, Ayşe-Ece Ege ve Selma Çelik bir tasarım hazırladılar. Bu tasarımı dijital ortamda gittiğimiz her yerde, sektörümüzü ilgilendiren her platformda tanıtmak için yolculuğa çıkıyoruz" dedi.

160 ÜLKEYE 2 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Sektörel olarak ülke ekonomisine ciddi katkı sağladıklarını söyleyen Engin, "Bursa olarak kendimizi tekstilin başkenti olarak konumlandırıyoruz. Dünyanın dört bir yanına, 160’tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Yıllık 2 milyar dolar ihracat yaparak Türkiye ekonomisine ciddi bir katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.