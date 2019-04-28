HABER

Bursa Mehter Takımı Fransa’yı fethetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 09:20 | Son Güncelleme

Fransa’nın Lyon şehrinde 19-22 Nisan tarihlerinde düzenlenen “Festiculture” Türk Kültür Festivali’ne Bursa Mehter Takımı damga vurdu.Türk Kültür Merkezleri Federasyonu ve Lyon’daki Türk derneklerinin teşebbüsüyle bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ve Bursa Mehter Takımının da iştirak ettiği festival dört gün sürdü.

Fransa’nın Lyon şehrinde 19-22 Nisan tarihlerinde düzenlenen “Festiculture” Türk Kültür Festivali’ne Bursa Mehter Takımı damga vurdu.
Türk Kültür Merkezleri Federasyonu ve Lyon’daki Türk derneklerinin teşebbüsüyle bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ve Bursa Mehter Takımının da iştirak ettiği festival dört gün sürdü. Türk kültürünü birinci elden tanıtmak ve kültürlerarası köprü kurmak için düzenlenen festival, mehter takımı konseriyle başladı. Farklı kostümleri ve yürüyüş stili, etkileyici müziği, heybetli duruşları ile Fransa’da ilgi odağı olan Bursa Mehter Takımının seslendirdiği marşlar, orada yaşayan Türklerin yanı sıra Fransızlar tarafından da hayranlıkla dinlendi. Mehter takımının seslendirdiği "Türkiye’m" ve "Bu bayrak" marşları ise en büyük alkışı aldı.
Bursa Mehter Takımı Başkanı Mesut Özkeser, festival komitesine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş adına çeşitli hediyeler takdim etti. Kara yolu ile seyahat eden mehteranlar Balkanlar ve Avrupa’da toplam on dört ülke görerek Selanik, Ohri, Tiran, Dubrovnik, Mostar, Lyon, Colmar, Zürih ve Zagrep gibi belli başlı şehirleri gezme fırsatı da buldu.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...
TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tek kelimeyle korkunç! Tam 1 kilometre sonra fark etti!

Tek kelimeyle korkunç! Tam 1 kilometre sonra fark etti!

Cüneyt Çakır'a küfür! Çok sert tepki

Cüneyt Çakır'a küfür! Çok sert tepki

Volkan Demirel çıldırdı! 'Otobüsünden alır özür diletirim'

Volkan Demirel çıldırdı! 'Otobüsünden alır özür diletirim'

ABD'de sinagoga saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de sinagoga saldırı: Ölü ve yaralılar var

İYİ Partili Başkan hayatını kaybetti!

İYİ Partili Başkan hayatını kaybetti!

Avustralya iki milyon kediyi öldürmek için havadan zehirli sosis atıyor

Avustralya iki milyon kediyi öldürmek için havadan zehirli sosis atıyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

Katar'da 'Şahin 21' hava tatbikatı

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

Eve geldiklerinde acı görüntüyle karşılaştılar!

Eve geldiklerinde acı görüntüyle karşılaştılar!

Evinin önünde yere yığıldı! İYİ Partili Başkan hayatını kaybetti!

İYİ Partili Başkan hayatını kaybetti!

Park halindeki TIR'ın altına girdi! Çok feci görüntü!

Park halindeki TIR'ın altına girdi! Çok feci görüntü!

Yaralı polis memurundan 14 gün sonra acı haber!

Yaralı polisten 14 gün sonra acı haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.