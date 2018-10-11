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Bursa merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 13:44 | Son Güncelleme

BURSA merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, çeşitli yöntemlerle 75 kişiyi yaklaşık 20 milyon TL dolandırdığı iddia edilen 34 kişi gözaltına alındı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, çeşitli yöntemlerle 75 kişiyi yaklaşık 20 milyon TL dolandırdığı iddia edilen 34 kişi gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini hakim, savcı, polis, asker, banka görevlisi olarak tanıtıp, çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şüpheliler takibe alındı. Savcılğın gözaltı kararı vermesi üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa ile birlikte İstanbul, Ankara, Ordu, Kırıkkale, Şanlıurfa, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Konya, Sivas, Adana ve Aksaray'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sim kart, sahte kimlik, kredi kartı, pos cihazı, yabancı kişiler adına düzenlenmiş GSM hat evrakları, senet, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.
13 ilde 75 kişiyi yaklaşık 20 milyon TL dolandırdığı ileri sürülen 34 kişi, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık' ve 'sahte evrak düzenlemek' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin, 25 ayrı dolandırıcılık eylemi için hazırlık yaptığı da belirlendi. Bursa'da yakalanan şüpheliler emniyete götürülürken, diğer illerde yakalananların da kente getirileceği belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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