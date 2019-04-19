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Bursa merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu! TSK içine sızmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 09:15 | Son Güncelleme

Bursa merkezli 16 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 9'u muvazzaf 25 kişi gözaltına alındı.

Bursa merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu! TSK içine sızmışlar

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirilmiş FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesinde; Bursa'daki büfe telefonlarından ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilen; 9’ u muvazzaf toplam 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda gözaltı kararı alındı.

Terör ve istihbarat polisi, bu karara istinaden Bursa merkezli, Eskişehir, Çanakkale, Şırnak, Çankırı, İzmir, İstanbul, Konya, Ankara, Tunceli, Afyonkarahisar, Karaman, Kocaeli, Çorum, Tekirdağ, Kayseri'de operasyon başlattı.

Gözaltına alınan 25 kişinin sorgulanmak üzere Bursa'ya getirileceği öğrenildi. (İHA)

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